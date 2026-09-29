En la previa de su viaje a París para encabezar la Argentina Week -en la comitiva está Alfredo Cornejo- y reunirse con el presidente Emmanuel Macron, Javier Milei brindó una entrevista al prestigioso semanario francés Le Point, en la que lanzó un directo e impactante mensaje dirigido al sector empresarial de ese país: "Los inversores franceses son bienvenidos para venir a llenarse los bolsillos en la Argentina".
Javier Milei invitó a los inversores franceses a "llenarse los bolsillos" en Argentina
En la previa de su viaje a París el presidente cruzó duramente a la oposición, elogió el RIGI y apeló a la chicana futbolera al hablar de su relación con Emmanuel Macron
"Sus ganancias van a crear empleo y prosperidad para los argentinos", resaltó el titular del Ejecutivo en el reportaje.
El presidente defenderá en la capital francesa las reformas de su gestión y el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), marco que consideró clave para la llegada de capitales extranjeros.
En sus declaraciones, el mandatario arremetió duramente contra la oposición argentina por criticar el rumbo económico. "No voy a perder el tiempo con brutos que pretenden que dos más dos es 257.894”, polemizó.
Para Milei la oposición es como los hermanos Macana
Además, los comparó con célebres personajes animados: "¿Se acuerdan de los hermanos Macana en Los Autos Locos, esos dos cavernícolas que se comunicaban golpeándose la cabeza con garrotes? Esa es la oposición en la Argentina. Denles un ábaco para hacer una suma y se van a equivocar”.
Para resaltar la recuperación del mercado argentino, Milei contrapuso el valor histórico de la petrolera estatal: "Bajo el gobierno kirchnerista, las acciones de YPF cayeron a 3 dólares. ¡Hoy superan los U$S50! Nuestro balance energético pasó de un déficit de U$S5.000 millones a un superávit de U$S10.000 millones".
Respecto a su vínculo con Emmanuel Macron, el jefe de Estado remarcó que mantiene una relación madura entre países hermanos y bromeó con tono futbolero: "Es una relación madura entre dos países hermanos… aunque nosotros somos mucho mejores en fútbol”.
También distinguió sus visiones teóricas: "Él tiene posiciones comprensibles desde el punto de vista de la economía neoclásica. Yo vengo de la escuela austríaca, soy anarcocapitalista. Pero tengo los pies sobre la tierra".
Por último, consultado sobre eventuales protestas de agrupaciones de izquierda en territorio francés ante su visita, expresó: "Si la izquierda francesa protesta contra mí, se lo agradezco: ¡es un honor! Soy su antítesis".
En pocas palabras
- Inversores franceses: Javier Milei los invitó a "llenarse los bolsillos" en Argentina, prometiendo empleo y prosperidad.
- Crítica a la oposición: el presidente comparó a la oposición con los hermanos Macana, desestimando sus críticas económicas.
- Relación con Macron: Milei destacó una relación madura y bromeó sobre la superioridad de Argentina en fútbol.