Javier Milei invitó a los inversores franceses a "llenarse los bolsillos" en Argentina

Javier Milei apeló a los hermanos Macana para referirse a la oposición. Imagen: archivo

En sus declaraciones, el mandatario arremetió duramente contra la oposición argentina por criticar el rumbo económico. "No voy a perder el tiempo con brutos que pretenden que dos más dos es 257.894”, polemizó.

Para Milei la oposición es como los hermanos Macana

Además, los comparó con célebres personajes animados: "¿Se acuerdan de los hermanos Macana en Los Autos Locos, esos dos cavernícolas que se comunicaban golpeándose la cabeza con garrotes? Esa es la oposición en la Argentina. Denles un ábaco para hacer una suma y se van a equivocar”.

Para resaltar la recuperación del mercado argentino, Milei contrapuso el valor histórico de la petrolera estatal: "Bajo el gobierno kirchnerista, las acciones de YPF cayeron a 3 dólares. ¡Hoy superan los U$S50! Nuestro balance energético pasó de un déficit de U$S5.000 millones a un superávit de U$S10.000 millones".

Respecto a su vínculo con Emmanuel Macron, el jefe de Estado remarcó que mantiene una relación madura entre países hermanos y bromeó con tono futbolero: "Es una relación madura entre dos países hermanos… aunque nosotros somos mucho mejores en fútbol”.

También distinguió sus visiones teóricas: "Él tiene posiciones comprensibles desde el punto de vista de la economía neoclásica. Yo vengo de la escuela austríaca, soy anarcocapitalista. Pero tengo los pies sobre la tierra".

Por último, consultado sobre eventuales protestas de agrupaciones de izquierda en territorio francés ante su visita, expresó: "Si la izquierda francesa protesta contra mí, se lo agradezco: ¡es un honor! Soy su antítesis".