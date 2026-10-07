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Elecciones 2027

Mercedes Llano dijo que "Cornejo va a intentar colgarse de la lista del presidente"

La diputada nacional libertaria y dirigente del PD, Mechi Llano, volvió a respaldar a Luis Petri como candidato a gobernador

Rosana Villegas
Por Rosana Villegas [email protected]
La diputada nacional libertaria, Mercedes Llano aseguró que Alfredo Cornejo va a intentar colgarse de la lista de Javier Milei en las próximas elecciones. 

La diputada nacional libertaria, Mercedes Llano aseguró que Alfredo Cornejo va a intentar colgarse de la lista de Javier Milei en las próximas elecciones. 

Las negociaciones entre La Libertad Avanza y Alfredo Cornejo ya arrancaron en París. A los libertarios los desvela la reforma electoral y la suspensión de la PASO y a cambio ofrecen a los gobernadores no "plantarles candidatos propios" en sus provincias. Si eso se cumpliera en Mendoza, entonces Luis Petri debería buscar un partido para presentarse como candidato a gobernador porque se quedaría afuera de esa sociedad electoral.

Una de las puertas que Petri tiene abierta de par en par, es la del mismo Partido Demócrata. Su vicepresidenta, y también diputada nacional, Mercedes Llano se ha cansado de decir públicamente que Petri es "su candidato a la gobernación", y que ella y su partido están dispuestos a respaldarlo.

La diputada nacional Mercedes Llano respaldó la candidatura de Luis Petri y lo ensalzó como quien puede conducir a Mendoza por el camino del liberalismo.

La diputada nacional Mercedes Llano respaldó la candidatura de Luis Petri y lo ensalzó como quien puede conducir a Mendoza por el camino del liberalismo.

Este martes volvió a mostrar ese apoyo en Mañana es Mejor de radio Nihuil y dejó claro que en medio de las negociaciones preelectorales, ella puja por "conformar un espacio liberal, conservador, autónomo, diferenciado del radicalismo, alineado al presidente Milei".

Y resaltó que Petri sería "un excelente candidato. Ha dado muestras acabadas de defender las ideas de la libertad y muestras de grandeza".

Qué rol tendría Cornejo en las negociaciones electorales según Llano

Igualmente Mercedes Llano reconoció que por estos días reina la incertidumbre en esa sociedad entre libertarios y radicales, y describió la estrategia que -a su entender- desplegará el gobernador Alfredo Cornejo: "El gobernador hoy está en un ocaso, en un fin de ciclo, entonces va a tener que apelar insistentemente a tratar de vincularse y de colgarse a la lista del presidente".

Y se encargó de enviarle un mensaje tanto al radicalismo, como a otros integrantes de esa alianza electoral mendocina.

"Hoy hay referentes que miden mucho más, que cuentan con mucho mayor respaldo y que están decididos a encauzar a Mendoza por la senda del liberalismo", dijo como aludiendo al propio Luis Petri, a quien las encuestas parecen sonreirle y ubicarlo por encima de los candidatos del radicalismo.

Según insistió, cuando su partido decidió aliarse a La Libertad Avanza y respaldar a Javier Milei en las elecciones del 2023, fue con el proyecto de que esas ideas libertarias se instalaran en el país, para luego replicarlas en Mendoza y ahora saldrán a sostener ese proyecto.

En pocas palabras

  • Cornejo y Milei: Mercedes Llano cree que Alfredo Cornejo buscará alinearse con la lista de Javier Milei.
  • Negociaciones electorales: los libertarios buscan suspender las PASO y ofrecen no presentar candidatos propios en las provincias de sus gobernadores aliados.
  • Candidatura Petri: Luis Petri podría ser candidato a gobernador con el sello del Partido Demócrata
Resumen generado por Thinkindot AI

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