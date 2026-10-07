Mercedes Llano dijo que "Cornejo va a intentar colgarse de la lista del presidente"

Y resaltó que Petri sería "un excelente candidato. Ha dado muestras acabadas de defender las ideas de la libertad y muestras de grandeza".

Qué rol tendría Cornejo en las negociaciones electorales según Llano

Igualmente Mercedes Llano reconoció que por estos días reina la incertidumbre en esa sociedad entre libertarios y radicales, y describió la estrategia que -a su entender- desplegará el gobernador Alfredo Cornejo: "El gobernador hoy está en un ocaso, en un fin de ciclo, entonces va a tener que apelar insistentemente a tratar de vincularse y de colgarse a la lista del presidente".

Y se encargó de enviarle un mensaje tanto al radicalismo, como a otros integrantes de esa alianza electoral mendocina.

"Hoy hay referentes que miden mucho más, que cuentan con mucho mayor respaldo y que están decididos a encauzar a Mendoza por la senda del liberalismo", dijo como aludiendo al propio Luis Petri, a quien las encuestas parecen sonreirle y ubicarlo por encima de los candidatos del radicalismo.

Según insistió, cuando su partido decidió aliarse a La Libertad Avanza y respaldar a Javier Milei en las elecciones del 2023, fue con el proyecto de que esas ideas libertarias se instalaran en el país, para luego replicarlas en Mendoza y ahora saldrán a sostener ese proyecto.