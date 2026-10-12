Diego Costarelli se metió en la puja electoral de 2027 y pidió la continuidad del modelo cornejista

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Eso explica, que un intendente como Diego Costarelli haya elegido la tranquilidad del feriado para difundir un video que pareciera marcarles la cancha a sus correligionarios, dándoles el enfoque necesario a la hora de discutir: el "cómo" piensan gestionar.

En su posteo Costarelli remarca que no es noticia que en Mendoza "los sueldos lleguen a fin mes, los hospitales atiendan, que las rutas estén hechas, que las escuelas funcionen" porque lo que funciona no se nota.

Pero insiste en que en una provincia ordenada "el privado se anima a invertir y es ahí donde se genera trabajo. Pero esto no pasa solo, detrás hay una forma de gobernar, primero ordenás y después hacés. Porque cuando ordenás podés hacer escuelas, hospitales, rutas. Siempre hay cosas por mejorar, pero siempre sobre lo que funciona, no empezando de 0. Eso necesita continuidad".

Tanto en ese posteo como en una columna de opinión que difundió también el fin de semana, Costarelli parece empeñado en rescatar que lo que las distintas gestiones consiguieron "se puede desordenar de la noche a la mañana", si no se elige a quien esté capacitado para gestionar.

Él no lo dice abiertamente, pero en su entorno admitieron que la advertencia podría estar destinada al diputado nacional Luis Petri, ex radical que se cruzó a las filas de La Libertad Avanza y que está decidido a dar la pelea por el sillón de gobernador, aún cuando su partido aún no lo haya ungido como su candidato a ese cargo en Mendoza.

El cornejismo pretende bloquear esa jugada de Petri y es claro que saldrá a cuestionarle su modelo para gestionar.

La batalla interna que los radicales no pueden aplazar y la presión de Luis Petri

Ya casi promediando octubre, los tiempos de definiciones se acortan para los radicales que aspiran a suceder a Alfredo Cornejo. El mismo gobernador ha asumido internamente que no le agrada la idea de que haya tantos precandidatos, y que aspira a que esa pelea interna se dirima antes de fin de año.

Al líder radical lo desvela posicionar a uno de sus alfiles y comenzar a alinear fuerzas para esa competición que podría darse puntualmente con Luis Petri, que es en las encuestas, el que mejor mide por estos días.

Sabe que con el respaldo de la gestión y del equipo, el elegido puede crecer en conocimiento y más tarde en intención de voto, y llegar más holgado a las PASO.