Crítica a las salidas transitorias de un condenado a perpetua: "Con la Ley Petri, esto no pasa más"

CON LA LEY PETRI, ESTO NO PASA MÁS EN TODO EL PAÍS



La Ley que prohibió las salidas transitorias a homicidas, violadores y delincuentes violentos es de mi autoría. Mendoza la aprobó en 2012 y en 2017 la llevé al Congreso.



Hoy rige en todo el país: ni salidas transitorias ni… https://t.co/cajm0VzAmD — Luis Petri (@luispetri) October 14, 2026

"Con la Ley Petri..."

El legislador mileísta, que aspira a ser gobernador de Mendoza en 2027, difundió en sus redes la publicación de Diario UNO y tituló así su posteo: "Con la Ley Petri, esto no pasa más en todo el país".

Recordó Petri que "la ley que prohibió las salidas transitorias a homicidas, violadores y delincuentes violentos es de mi autoría. Mendoza la aprobó en 2012 y en 2017 la llevé al Congreso".

"Hoy rige en todo el país: ni salidas transitorias ni libertad condicional para asesinos, abusadores y narcotraficantes. Para todos los que delinquieron después, la regla es clara: el que las hace, las paga", cerró.

Imagen icónica del motín vendimial de 2000 en la cárcel de Boulogne Sur Mer. Aquí, uno de los voceros, en plena negociación.

El preso que mató a 3 presos

Cristian Tejada quedó en condiciones de tramitar las salidas transitorias de la cárcel en 2023, luego de cumplir 20 años tras las rejas, tal como habilita la ley 24.660 de Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad.

El 26 de abril de 2024 recibió ese beneficio al cierre de una audiencia que presidió la jueza Claudia Tula, quien le autorizó salidas de 12 horas con tobillera (de 9 a 21) cada 42 días. Jorge Calle, de la Fiscalía de Ejecución Penal, participó del cónclave. La solicitud había sido presentada por la Defensoría Oficial.

En septiembre último, Tejada solicitó una ampliación del régimen de salidas transitorias por "afianzamiento de vínculos", que le fue otorgado por la Justicia Penal. Desde entonces tiene permitido salir de la cárcel 12 horas cada 21 días.

En 2010, la Segunda Cámara del Crimen condenó a Tejada y a otros internos penitenciarios por los crímenes de dos testigos del motín vendimial, ocurrido en marzo del año 2000. Las víctimas fueron Diego Ferranti y Gerardo Gómez, ultimados en el pabellón carcelario número 16 durante el 2006.

Antes, en 2007, Tejada había sido sentenciado -junto con otros 8 convictos- por la Tercera Cámara del Crimen. Fue a 24 años de prisión por el crimen de otro interno del penal de Boulogne Sur Mer: Sergio Salinas Ares, de 24 años, decapitado y descuartizado en diciembre de 2004.