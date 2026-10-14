El diputado nacional por Mendoza Luis Petri mostró este miércoles su molestia los beneficios que obtuvo un preso que cumple condena a prisión perpetua y fue autorizado a acceder a salidas transitorias con más frecuencia. Ya lleva en la cárcel 23 años.
Crítica a las salidas transitorias de un condenado a perpetua: "Con la Ley Petri, esto no pasa más"
El diputado nacional replicó en sus redes la nota de Diario UNO en la que se contó el caso del reo que mató a 3 presos y que puede salir 12 horas cada 21 días
El ex ministro de Defensa recordó la "Ley Petri", que es de su autoría, que rige en todo el país y que impide que quienes cometieron delitos graves puedan obtener beneficios que les posibiliten salir de prisión antes de que completen sus condenas. En este caso, la norma no es retroactiva para poder aplicarla.
La reacción de legislador ocurrió tras la publicación de Diario UNO en la que cuenta lo que sucedió con este recluso que tiene en su haber nada menos que 3 homicidios dentro de las instalaciones penitenciarias.
"Con la Ley Petri..."
El legislador mileísta, que aspira a ser gobernador de Mendoza en 2027, difundió en sus redes la publicación de Diario UNO y tituló así su posteo: "Con la Ley Petri, esto no pasa más en todo el país".
Recordó Petri que "la ley que prohibió las salidas transitorias a homicidas, violadores y delincuentes violentos es de mi autoría. Mendoza la aprobó en 2012 y en 2017 la llevé al Congreso".
"Hoy rige en todo el país: ni salidas transitorias ni libertad condicional para asesinos, abusadores y narcotraficantes. Para todos los que delinquieron después, la regla es clara: el que las hace, las paga", cerró.
El preso que mató a 3 presos
Cristian Tejada quedó en condiciones de tramitar las salidas transitorias de la cárcel en 2023, luego de cumplir 20 años tras las rejas, tal como habilita la ley 24.660 de Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad.
El 26 de abril de 2024 recibió ese beneficio al cierre de una audiencia que presidió la jueza Claudia Tula, quien le autorizó salidas de 12 horas con tobillera (de 9 a 21) cada 42 días. Jorge Calle, de la Fiscalía de Ejecución Penal, participó del cónclave. La solicitud había sido presentada por la Defensoría Oficial.
En septiembre último, Tejada solicitó una ampliación del régimen de salidas transitorias por "afianzamiento de vínculos", que le fue otorgado por la Justicia Penal. Desde entonces tiene permitido salir de la cárcel 12 horas cada 21 días.
En 2010, la Segunda Cámara del Crimen condenó a Tejada y a otros internos penitenciarios por los crímenes de dos testigos del motín vendimial, ocurrido en marzo del año 2000. Las víctimas fueron Diego Ferranti y Gerardo Gómez, ultimados en el pabellón carcelario número 16 durante el 2006.
Antes, en 2007, Tejada había sido sentenciado -junto con otros 8 convictos- por la Tercera Cámara del Crimen. Fue a 24 años de prisión por el crimen de otro interno del penal de Boulogne Sur Mer: Sergio Salinas Ares, de 24 años, decapitado y descuartizado en diciembre de 2004.
En pocas palabras
- Luis Petri: el diputado libertario criticó la concesión de salidas transitorias a un preso condenado a perpetua.
- Ley Petri: el legislador recordó que su ley impide estos beneficios para delitos graves.
- Caso: el preso ya cumplió 23 años en el sistema carcelario donde cometió 3 homicidios en prisión.