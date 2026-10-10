Estrategias para generar fuentes de trabajo, en la agenda de gobernadores

Alfredo Cornejo participó esta semana en Jujuy del Seminario del Litio en Sudamérica. Foto: Prensa de Gobierno

La caída del empleo, en la agenda de los gobernadores

La problemática del empleo es prioritaria también para las provincias promotoras del potencial minero. Con ese foco, el desarrollo de la minería ha convocado a gobernadores de provincias cordilleranas, con la participación de Alfredo Cornejo y los mandatarios de Catamarca, Salta y Jujuy, donde se realizó el Seminario del Litio en Sudamérica.

Allí se abordaron aspectos de la producción, las exportaciones, la infraestructura, los proveedores y la estabilidad económica. Si bien Mendoza no forma parte geográficamente el denominado Triángulo del Litio, Cornejo confirmó la existencia de un proyecto de exploración en territorio provincial.

"Argentina no puede depender de la Pampa Húmeda de una buena cosecha para divisas. Tiene que encender el gas y el petróleo, y lo estamos haciendo. Y teníamos este tercer motor, que es el de la minería, que necesitamos encenderlo”, señaló el gobernador mendocino, al tiempo que destacó que para fines del año que viene o principios de 2028, el proyecto PSJ Cobre Mendocino estaría arrancando con la producción cuprífera.

Vale resaltar también el enfoque del gobernador de Jujuy, Carlos Sadir: "El gran desafío es que esto signifique generación de trabajo, puestos de mano de obra directos, también indirectos, la generación de formación de proveedores mineros, sobre todo de nuestras comunidades”.

De eso se trata, de multiplicar empleos, el principal desvelo de la población.