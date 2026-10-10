Todavía el nivel de la actividad económica sigue por debajo en la comparación interanual, pero habría algún atisbo de mejora en algunos sectores. Por lo menos, son indicios de un quiebre de tendencia. El comercio, la construcción y la industria, aunque de manera desigual, estarían promediando un valor positivo para el último mes, según anticipan algunas consultoras especializadas.
Estrategias para generar fuentes de trabajo, en la agenda de gobernadores
Se habla de una mejora en la recaudación y en la confianza del consumidor, pero el crédito no tracciona. El potencial de la minería como generador de empleo
Se habla de una mejora en la recaudación y en la confianza del consumidor, pero el crédito no tracciona. Un dato positivo que lleva al gobierno a recuperar el optimismo es la mayor demanda de dinero. La expansión promedio de los últimos tres meses ha sido del 1,3%, de acuerdo con el informe monetario del Banco Central. Es decir, se frena la pulsión de salir en forma presurosa a demandar dólares.
Todos los cañones del gobierno están apuntados a los pocos sectores que requieren grandes inversiones, generan divisas, pero aún no son una gran usina de trabajo. Excepto Santa Cruz, Neuquén y Río Negro, todas las provincias han perdido empleos industriales registrados desde el primer trimestre de 2024, principalmente en el Gran Buenos Aires, por la caída de las industrias tradicionales.
La caída del empleo, en la agenda de los gobernadores
La problemática del empleo es prioritaria también para las provincias promotoras del potencial minero. Con ese foco, el desarrollo de la minería ha convocado a gobernadores de provincias cordilleranas, con la participación de Alfredo Cornejo y los mandatarios de Catamarca, Salta y Jujuy, donde se realizó el Seminario del Litio en Sudamérica.
Allí se abordaron aspectos de la producción, las exportaciones, la infraestructura, los proveedores y la estabilidad económica. Si bien Mendoza no forma parte geográficamente el denominado Triángulo del Litio, Cornejo confirmó la existencia de un proyecto de exploración en territorio provincial.
"Argentina no puede depender de la Pampa Húmeda de una buena cosecha para divisas. Tiene que encender el gas y el petróleo, y lo estamos haciendo. Y teníamos este tercer motor, que es el de la minería, que necesitamos encenderlo”, señaló el gobernador mendocino, al tiempo que destacó que para fines del año que viene o principios de 2028, el proyecto PSJ Cobre Mendocino estaría arrancando con la producción cuprífera.
Vale resaltar también el enfoque del gobernador de Jujuy, Carlos Sadir: "El gran desafío es que esto signifique generación de trabajo, puestos de mano de obra directos, también indirectos, la generación de formación de proveedores mineros, sobre todo de nuestras comunidades”.
De eso se trata, de multiplicar empleos, el principal desvelo de la población.