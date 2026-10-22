Patricia Bullrich se prepara para el 2027 y se diferencia del gobierno nacional

Patricia Bullrich evaluó la discusión sobre las PASO y reconoció su peso político propio dentro de La Libertad Avanza.

Patricia Bullrich evalúa el escenario presidencial de 2027

La senadora nacional de La Libertad Avanza (LLA) Patricia Bullrich ha manifestado públicamente su preparación para asumir la presidencia en el año 2027. Si bien evitó confirmar de manera categórica su candidatura, sus declaraciones sugieren una clara ambición política y un posicionamiento estratégico dentro del espacio oficialista.

Bullrich enfatizó que la preparación para un cargo de esta magnitud no se traduce automáticamente en una postulación activa, sino que se trata de una condición personal ante la eventualidad de que las circunstancias lo ameriten.

En una entrevista reciente, Bullrich declaró que no es que quiera serlo, sino que está preparada para serlo. Esta frase sugiere una actitud de disponibilidad y una evaluación constante del escenario político. La senadora también apuntó que uno tiene que saber esperar su momento, una afirmación que marca una diferencia con la urgencia de definiciones electorales, indicando que las candidaturas deben establecerse cuando las condiciones políticas y electorales sean las adecuadas. Este planteo se alinea con la idea de que la construcción de un proyecto sólido requiere tiempo y una planificación estratégica.

Debate sobre las PASO y la interna oficialista

La discusión sobre la posible eliminación de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) también encontró a Patricia Bullrich defendiendo el cambio. La senadora recordó que las primarias le permitieron ganar la interna de Juntos por el Cambio en 2023 frente a Horacio Rodríguez Larreta, pero evaluó que esa competencia interna debilitó a la coalición de cara a la elección general, resultando en la pérdida de votos.

Bullrich sugirió que el oficialismo trabaja para conseguir el respaldo necesario en el Congreso para modificar el sistema, aunque advirtió que los cambios en leyes electorales no deberían ocurrir en años de elección. Estableció como fecha límite para estas definiciones el 30 de diciembre, a fin de evitar que la discusión se vea atravesada por disputas electorales inmediatas.

Respecto a la interna del oficialismo, Bullrich reconoció que la candidatura presidencial de Javier Milei siempre tiene prioridad, pero también destacó que ella aporta un caudal político propio y votos significativos. Si bien evitó referirse a la posibilidad de integrar una fórmula presidencial, sus declaraciones reflejan una consciente evaluación de su peso político dentro del espacio.

La senadora también ha cuestionado previamente algunas decisiones del gobierno, como el manejo de temas vinculados a Discapacidad dentro del proyecto de Presupuesto 2027, y ha reclamado la apertura de una mesa política donde las cosas se discutan, marcando su independencia y criterio propio.