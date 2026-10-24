Bregman y Del Caño analizaron en Mendoza el escenario político y el crecimiento de la izquierda

Del Caño sostuvo que el mandatario provincial se ubica entre los gobernadores que más respaldan al oficialismo nacional.

“Directamente siempre está adelante de todos los demás que están tratando de negociar algo. Bueno, él ya lo negoció, no sabemos qué, qué es lo que está entregando”, expresó.

Los legisladores nacionales Miriam Bregman y Nicolás del Caño hicieron pie en Mendoza este fin de semana. Los acompañan Lautaro Jiménez y Micaela Blanco Minoli. Foto: Cristian Morón.

También cuestionó la posición del radicalismo frente al presupuesto universitario y advirtió que, pese a la insistencia del Congreso en sostener la ley de financiamiento, sus disposiciones no se están cumpliendo.

La crítica de la izquierda a los legisladores mendocinos

Por su parte, Miriam Bregman cuestionó la representación política de Mendoza en el Congreso y planteó que existe una distancia entre los discursos de algunos legisladores nacionales y las dificultades económicas que atraviesan distintos sectores de la población.

Con ironía, describió la imagen de la provincia que, según sostuvo, transmiten sus representantes parlamentarios.

“Es una provincia donde no hay hambre, donde no hay desocupación, donde no hay precarización laboral, donde las docentes cobran fantástico”, expresó.

La dirigente también cuestionó que, durante los debates legislativos, algunos representantes provinciales prioricen discusiones alejadas de los problemas cotidianos de los mendocinos.

En ese contexto, hizo referencia a un intercambio con el dirigente mendocino Luis Petri sobre el islamismo y la situación europea.

Bregman aseguró que uno de los objetivos políticos de la izquierda es trasladar al Congreso los reclamos de los sectores que, a su entender, no encuentran representación en las posiciones de los principales referentes provinciales.

“Hay una voz de la Mendoza trabajadora, de la Mendoza de las viñas, de la Mendoza del campo, de la Mendoza de las fábricas, que no se escucha a nivel nacional”, afirmó.

Y agregó: “Se escucha una referencia totalmente atada a los propios intereses de la dirigencia política local, pero muy alejada de lo que vive el pueblo de Mendoza”.

De cara a las elecciones del próximo año, los referentes de la izquierda analizaron la política nacional y provincial en un acto con la militancia.

Críticas al gobierno de Mendoza

Del Caño identificó los bajos salarios y la precarización laboral como dos de las principales preocupaciones que reciben de los trabajadores mendocinos.

“Los salarios son muy bajos, pasa en la docencia, en el sector de la salud, el comercio, montones de sectores cada vez más precarizados”, señaló.

El dirigente sostuvo que muchas personas no logran cubrir sus necesidades básicas a pesar de tener más de un empleo o realizar trabajos adicionales para complementar sus ingresos.

También destacó la continuidad de las movilizaciones en defensa del agua en Mendoza, un reclamo histórico de distintos sectores sociales y organizaciones ambientales.

En particular, recordó la movilización del 9 de diciembre, de la que participó, y remarcó la importancia que mantiene la cuestión ambiental en la agenda política provincial.

El avance de la izquierda

Durante la conferencia, Bregman también se refirió al escenario político nacional y sostuvo que el Frente de Izquierda viene experimentando un crecimiento en su reconocimiento público.

Según explicó, ese fenómeno comenzó a percibirse en las movilizaciones y actividades políticas antes de reflejarse en los estudios de opinión.

“Nosotros primero lo vimos en la calle, lo que después se empezó a ver en las encuestas”, afirmó.

La dirigente recordó que durante la presentación de su libro Zurda comenzó a notar un mayor interés del público por las propuestas de su espacio político.

Sin embargo, aseguró que el cambio se profundizó durante el debate de la reforma laboral en el Congreso.

“Desde este verano, cuando se trató la reforma laboral en el Congreso, hay un salto en el reconocimiento a nuestro partido, al PTS, a la izquierda, que realmente era notorio”, sostuvo.

Bregman vinculó ese crecimiento con el desgaste de las fuerzas políticas tradicionales y con un contexto internacional en el que, según su interpretación, comienzan a surgir nuevas referencias de izquierda.

Por su parte, Del Caño consideró que la caída en la imagen del Gobierno nacional responde principalmente a las dificultades económicas que atraviesan los trabajadores.

El dirigente mencionó la destrucción de puestos de trabajo, la situación de la industria, las dificultades del comercio y la caída del consumo como factores que, a su entender, explican el deterioro del respaldo al presidente Javier Milei.

Aunque reconoció que en provincias como Mendoza el oficialismo nacional podría conservar niveles de apoyo superiores a los de otros distritos, sostuvo que el malestar económico también se hace sentir.

De esta manera, los referentes del Frente de Izquierda buscaron posicionarse como una alternativa política frente al Gobierno nacional y sus aliados provinciales, con un discurso centrado en los salarios, el empleo, la defensa de la educación pública y los reclamos ambientales de Mendoza.

*Producción periodística: Cristian Morón.