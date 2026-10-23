Con un posteo, Hebe Casado criticó a Jimena Latorre por el pago de una maestría con plata pública

"Tuitera irredenta", la había descripto el columnista de Diario UNO Manuel de Paz, comentario que ella recibió con una amplia sonrisa de aceptación.

¿A quién estaba dirigido el posteo sin destinatario visible? Casado le contestó al periodista Pablo Gerardi, de radio Nihuil y El Siete. La respuesta se veía venir. Sólo era cuestión de preguntárselo directamente. Para confirmar la presunción. La crítica era para la ministra Jimena Latorre por el pago de la maestría virtual en una universidad española.

Jimena Latorre, epicentro de una polémica por el uso de fondos públicos, fue criticada por la vice Hebe Casado.

"No puedo hablar ahora", contestó la vice Hebe Casado a Diario UNO pasadas las 20 desde el Sheraton, en pleno centro de Mendoza.

La mecha que prendió Ilardo contra la titular de Ambiente y Energía

El legislador peronista Lucas Ilardo encendió la mecha a través de las redes sociales, cuando reveló que la ministra de Ambiente y Energía, Jimena Latorre, había costeado la capacitación con fondos públicos.

El peronista Lucas Ilardo encendió la mecha con el caso de la ministra Jimena Latorre y el pago de la maestría.

La funcionaria se defendió este viernes. Dijo que "es ético y legal" y precisó que "los fondos utilizados son parte de un fideicomiso conformado por aportes empresariales que surgen de las licitaciones en forma obligatoria, que el Estado puede utilizar para capacitar a sus funcionarios y a sus empleados".

Aclaró que la maestría virtual duró casi un año, que el viernes 16 de octubre fue la última clase y que ahora está dedicada a trabajar en la presentación de la tesis.

Desde la Oficina de Ética Pública confirmaron a Diario UNO que, hasta este viernes a las 13.30, no había ingresado denuncia alguna respecto del reintegro de $13.643.838 que percibió la ministra Latorre -porque lo había cancelado con su tarjeta de crédito- por el pago de una maestría por parte del Estado. Fue desde el Fideicomiso de Actividades Hidrocarburíferas en el Banco Galicia a la cuenta del Banco Nación de la funcionaria.