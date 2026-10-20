Latorre viajó a Londres con la meta de instalar a Mendoza como proveedora de minerales críticos

La ministra de Energía, Jimena Latorre, y el CEO de la empresa estatal Impulsa, Sebastián Piña participan del London Metal Exchange Week (LME Week)

La ministra se encargó de recalcar que Mendoza comparte una misma agenda de desarrollo minero sostenible con Chile y Perú paras las próximas décadas, pero a la par aclaró que ese desarrollo indefectiblemente necesita de inversores que desarrollen infraestructura, logística y servicios.

“Hay un compromiso con el desarrollo de una minería de altos estándares de sostenibilidad, y ese compromiso también se traslada a los mercados para poder movilizar las inversiones necesarias", recalcó la funcionaria mendocina.

Con la mira puesta en el financiamiento que puede dar la Bolsa de Londres

En London Stock Exchange Group, Latorre y Piña dialogaron con Tom Attenborough, director de Mercados Primarios Internacionales (Head of International Primary Markets) y la charla se centró en las chances establecer un trabajo cooperativo para acercar los proyectos mineros mendocinos a los mercados internacionales de capitales.

“Repasamos las inversiones que se han realizado en materia de minería. Además, estamos estudiando la forma de trabajar juntos, de la misma forma que ya lo hacemos con la Bolsa de Mendoza, la Bolsa de Buenos Aires y la Bolsa de Toronto”, explicó Latorre.

Ya en abril del 2025 la bolsa de Toronto eligió a Mendoza para hacer su primera ronda de negocios de Latinoamérica.

Hay que recordar que ya en abril del año pasado la Bolsa de Toronto eligió a Mendoza para hacer la primer ronda de negocios de latinoamérica y en junio de este año la misma Latorre celebraba que una empresa con proyectos de cobre en Malargüe recibier la aprobación para cotizar en esa bolsa de valores de Canadá.

La ministra señaló que uno de los objetivos es generar chances de formación y capacitación para propietarios de proyectos y operadores locales, de manera que puedan conocer los requisitos y mecanismos para cotizar en los mercados internacionales y acceder a nuevas fuentes de financiamiento.

Esta vinculación también busca despertar el interés de inversores que operan en las principales bolsas del mundo por proyectos radicados en Mendoza y avanzar en el posicionamiento de la provincia como un hub financiero-minero para toda la región.