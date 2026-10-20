La Justicia reabrió el debate sobre fondos universitarios: admiten apelación del gobierno

La Sala III de la Cámara Contencioso Administrativo Federal dio curso a un reclamo del Ministerio de Capital Humano y ordenó revisar si la medida cautelar que obliga al Estado a cumplir con el financiamiento universitario sigue vigente. La decisión habilita al gobierno a apelar sentencias previas que intimaban al cumplimiento de la ley bajo apercibimiento de sanciones sobre la Justicia.
El tribunal consideró que el Estado Nacional enfrentaba un perjuicio irreparable al verse obligado a cumplir una orden judicial cuya validez temporal está en disputa. La resolución, firmada por los jueces Sergio Fernández, José Luis López Castiñeira y Jorge Eduardo Morán, busca determinar si las obligaciones establecidas en la cautelar se encuentran caducas según la interpretación del Ejecutivo.
La causa se originó a raíz de un amparo presentado por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) tras la modificación del decreto 759/25 sobre la distribución de fondos. En primera instancia, el Juzgado Federal N° 11 dictó una cautelar para garantizar los recursos y luego intimó al cumplimiento bajo amenaza de multas. El Ministerio de Capital Humano buscó apelar esa intimación, pero el juez de origen rechazó el recurso, lo que motivó la presentación de la queja ante la Cámara.
La Nación argumenta cumplimiento y plazo vencido
Fuentes del Ministerio de Capital Humano interpretaron que la admitida apelación significa que la Justicia revisará si la cautelar debe seguir cumpliéndose. El Poder Ejecutivo argumentó que la tutela original tenía un plazo temporal expreso que ya venció, y que las obligaciones salariales y de becas estipuladas en los artículos 5 y 6 de la Ley 27.795 ya fueron cumplidas, con aumentos salariales que superaron la inflación entre diciembre de 2023 y agosto de 2025. Cuestionaron, además, la imprecisión de las sumas reclamadas y la falta de datos ciertos para determinar el monto exacto.
La Cámara evaluó el perjuicio procesal
La Cámara no se pronunció sobre si el Estado cumplió o no la medida cautelar ni sobre su fondo. En cambio, evaluó si la denegatoria de la apelación generaba un “gravamen irreparable” para el Estado, al impedirle recurrir mientras corrían los plazos de cumplimiento y las sanciones conminatorias. La Sala III concedió el recurso de apelación “en relación”, lo que implica que la causa regresará al juzgado de primera instancia para sustanciar el trámite. La discusión sobre el cumplimiento efectivo de la cautelar quedará para una resolución posterior.
En pocas palabras
- Justicia nacional: la Cámara Contencioso Administrativo Federal admitió la apelación del Ministerio de Capital Humano.
- Disputa legal: se revisará si la medida cautelar que exige actualizar salarios y becas universitarias sigue vigente.
- Argumento oficial: el Gobierno sostiene que cumplió las obligaciones y que el plazo de la medida ya venció.