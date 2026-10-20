La Justicia reabrió el debate sobre fondos universitarios: admiten apelación del gobierno

La Nación argumenta cumplimiento y plazo vencido

Fuentes del Ministerio de Capital Humano interpretaron que la admitida apelación significa que la Justicia revisará si la cautelar debe seguir cumpliéndose. El Poder Ejecutivo argumentó que la tutela original tenía un plazo temporal expreso que ya venció, y que las obligaciones salariales y de becas estipuladas en los artículos 5 y 6 de la Ley 27.795 ya fueron cumplidas, con aumentos salariales que superaron la inflación entre diciembre de 2023 y agosto de 2025. Cuestionaron, además, la imprecisión de las sumas reclamadas y la falta de datos ciertos para determinar el monto exacto.

La Cámara evaluó el perjuicio procesal

La Cámara no se pronunció sobre si el Estado cumplió o no la medida cautelar ni sobre su fondo. En cambio, evaluó si la denegatoria de la apelación generaba un “gravamen irreparable” para el Estado, al impedirle recurrir mientras corrían los plazos de cumplimiento y las sanciones conminatorias. La Sala III concedió el recurso de apelación “en relación”, lo que implica que la causa regresará al juzgado de primera instancia para sustanciar el trámite. La discusión sobre el cumplimiento efectivo de la cautelar quedará para una resolución posterior.