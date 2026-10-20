Luego de 2 años y medio, Humberto Mingorance, presentó su renuncia "indeclinable" como presidente del directorio de AYSAM (Aguas Mendocinas SA). El ahora ex funcionario se apartó luego de ser el centro de las críticas por su gestión en diversas problemáticas relacionadas con el servicio en varias zonas del Gran Mendoza.
Humberto Mingorance renunció a la presidencia de AYSAM: quién es su sucesor
La salida de Mingorance se produce por los fuertes cuestionamientos a su gestión al frente de la empresa. Lo reemplaza el actual gerente general de AYSAM
Su sucesor es Darío Hernández, hasta ahora gerente general de la empresa estatal. Hernández llega al sillón de presidente de AYSAM precedido por una larga trayectoria relativa al servicio de agua y saneamiento, primero desde el desaparecido ente regulador (EPAS) y desde 2010 como gerente de Finanzas de Aguas Mendocinas.
La renuncia de Mingorance es la crónica de una salida anunciada, que busca descomprimir un conflicto que lo tenía acorralado: el desborde de líquidos cloacales que afecta a una vasta zona de Guaymallén, por la que el propio intendente Marcos Calvente había forzado al titular de AYSAM a presentar un plan de emergencia.
Mingorance en AYSAM: una gestión marcada por la polémica
El renunciante presidente de la SAPEM (Sociedad Anónima con Participación Estatal Mayoritaria) mendocina había asumido en enero del 2024, tras el inicio de la segunda gestión al frente del Ejecutivo provincial del gobernador Alfredo Cornejo.
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