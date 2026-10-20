Humberto Mingorance renunció a la presidencia de AYSAM: quién es su sucesor

Su sucesor es Darío Hernández, hasta ahora gerente general de la empresa estatal. Hernández llega al sillón de presidente de AYSAM precedido por una larga trayectoria relativa al servicio de agua y saneamiento, primero desde el desaparecido ente regulador (EPAS) y desde 2010 como gerente de Finanzas de Aguas Mendocinas.

La renuncia de Mingorance es la crónica de una salida anunciada, que busca descomprimir un conflicto que lo tenía acorralado: el desborde de líquidos cloacales que afecta a una vasta zona de Guaymallén, por la que el propio intendente Marcos Calvente había forzado al titular de AYSAM a presentar un plan de emergencia.