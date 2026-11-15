El papa León XIV denunció asesinatos de líderes indígenas y abusos en la Amazonía peruana

En el Encuentro con los Misioneros, Misioneras y Representantes de los Pueblos Amazónicos en Pucallpa, el Pontífice recordó que la sangre de quienes defienden sus territorios clama a Dios y reclama justicia a los hombres. Señaló que su experiencia como misionero y obispo en la región le ha enseñado la importancia de una Iglesia que camina junto a la humanidad.

Retomando la exhortación apostólica “Querida Amazonia” del Papa Francisco, León XIV lamentó que las heridas de la región no solo no han sanado, sino que incluso se han agravado. Subrayó que el grito de la tierra y el de los pobres se alzan juntos, desenmascarando lógicas de mercado y explotación que ponen en riesgo el equilibrio de la creación.