El papa León XIV elevó un duro mensaje desde la Amazonía peruana, denunciando ante misioneros y representantes de pueblos indígenas los asesinatos de líderes, la contaminación de ríos por minería irregular y derrames de petróleo, el avance del narcotráfico y la violencia sexual contra mujeres y niñas en la región.
El papa León XIV denunció asesinatos de líderes indígenas y abusos en la Amazonía peruana
El Papa León XIV denunció asesinatos de líderes indígenas, contaminación y abusos durante su visita a la Amazonía peruana. Cierra su visita a Sudamérica
En el Encuentro con los Misioneros, Misioneras y Representantes de los Pueblos Amazónicos en Pucallpa, el Pontífice recordó que la sangre de quienes defienden sus territorios clama a Dios y reclama justicia a los hombres. Señaló que su experiencia como misionero y obispo en la región le ha enseñado la importancia de una Iglesia que camina junto a la humanidad.
Retomando la exhortación apostólica “Querida Amazonia” del Papa Francisco, León XIV lamentó que las heridas de la región no solo no han sanado, sino que incluso se han agravado. Subrayó que el grito de la tierra y el de los pobres se alzan juntos, desenmascarando lógicas de mercado y explotación que ponen en riesgo el equilibrio de la creación.
Las heridas de la Amazonía peruana
El papa León XIV cuestionó la tendencia a considerar la Amazonía como una mera reserva de recursos, calificando la deforestación y la contaminación como frutos amargos de una explotación arbitraria. Señaló que es inaceptable la negación del acceso a la salud y la educación en muchas comunidades, así como el abandono estatal y la vulnerabilidad de mujeres, niñas y adolescentes.
El papa León XIV también se refirió a la corrupción y arbitrariedad que socavan la confianza en la bondad humana, y exigió una educación de calidad que valore los saberes ancestrales y prepare a las nuevas generaciones para los desafíos globales. El Pontífice reconoció el trabajo de la Conferencia Eclesial de la Amazonía y la Red Eclesial Panamazónica, así como la labor de los misioneros en la zona.
En pocas palabras
- Papa León XIV: denunció asesinatos de líderes, contaminación y abusos en la Amazonía peruana.
- Denuncias clave: señaló minería irregular, derrames de petróleo y violencia sexual.
- Contexto papal: retomó la exhortación apostólica “Querida Amazonia” del Papa Francisco.