De acuerdo con el testimonio audiovisual, la fricción inició cuando la usuaria solicitó desviarse del trayecto marcado originalmente por la aplicación. Ante la negativa del trabajador de la app para modificar la ruta, la mujer optó por descender de la unidad, exigiendo que el viaje fuera anulado para evadir el cobro del servicio.

La discusión subió de tono en el instante en que Miguel Ángel le pidió que le regresara el casco que le había facilitado al inicio del viaje. Lejos de acceder, la pasajera retuvo el objeto y lanzó una advertencia para frenar los reclamos del trabajador: “No te pongas impertinente porque le voy a hablar a mi hijo. Cancélalo, no te voy a pagar algo”.

A pesar de que el conductor insistió en que había adquirido el casco apenas un día antes y que resultaba indispensable para continuar su jornada laboral, la mujer ignoró las súplicas y se alejó caminando hacia su vivienda con el artículo en mano.

Indignado por la pérdida de su casco de moto, Miguel Ángel grabó una segunda parte del material con el propósito de advertir a otros colegas del gremio sobre los riesgos en la zona y dejar constancia del hurto ante las autoridades.

“Ya se robó el casco, banda, para que vean a esta gente. Estamos aquí en la Peralvillo. Ya se robó el casco, ahorita le voy a hablar a una patrulla”, sentenció el conductor mientras observaba cómo la mujer se retiraba con su pertenencia.