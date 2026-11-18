Lo que parecía un traslado cotidiano en la Ciudad de México terminó convertido en un tenso altercado callejero y en un nuevo fenómeno viral. En las calles de la colonia Peralvillo, perteneciente a la alcaldía Cuauhtémoc.
Una pasajera de un servicio de transporte en motocicleta protagonizó un conflicto que le valió el apodo de Lady Casco en las plataformas digitales, tras exigir la cancelación de su recorrido y marcharse con el casco del conductor.
El incidente quedó documentado por el propio motociclista, identificado como Miguel Ángel, quien difundió la secuencia a través de su cuenta de TikTok, @miguelangel9526 y se viralizó en las redes sociales.
De acuerdo con el testimonio audiovisual, la fricción inició cuando la usuaria solicitó desviarse del trayecto marcado originalmente por la aplicación. Ante la negativa del trabajador de la app para modificar la ruta, la mujer optó por descender de la unidad, exigiendo que el viaje fuera anulado para evadir el cobro del servicio.
La discusión subió de tono en el instante en que Miguel Ángel le pidió que le regresara el casco que le había facilitado al inicio del viaje. Lejos de acceder, la pasajera retuvo el objeto y lanzó una advertencia para frenar los reclamos del trabajador: “No te pongas impertinente porque le voy a hablar a mi hijo. Cancélalo, no te voy a pagar algo”.
A pesar de que el conductor insistió en que había adquirido el casco apenas un día antes y que resultaba indispensable para continuar su jornada laboral, la mujer ignoró las súplicas y se alejó caminando hacia su vivienda con el artículo en mano.
Indignado por la pérdida de su casco de moto, Miguel Ángel grabó una segunda parte del material con el propósito de advertir a otros colegas del gremio sobre los riesgos en la zona y dejar constancia del hurto ante las autoridades.
“Ya se robó el casco, banda, para que vean a esta gente. Estamos aquí en la Peralvillo. Ya se robó el casco, ahorita le voy a hablar a una patrulla”, sentenció el conductor mientras observaba cómo la mujer se retiraba con su pertenencia.
En pocas palabras
- Lady Casco: una mujer se robó el casco de un conductor de moto en Ciudad de México tras una discusión.
- Viralización: el incidente, conocido como Lady Casco, se difundió rápidamente en redes sociales a través de videos.
- Conflicto: la pasajera exigió cancelar el viaje y se negó a devolver el casco, afectando al conductor.