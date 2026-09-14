El abuelo se puso manos a la obra, le preparó una torta a su mujer y se volvió viral
Un abuelo preparó cada detalle para sorprender a su esposa: hizo la torta, la decoró y hasta creó a mano los adornos para celebrar juntos
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