Video viral: un camionero es furor en redes sociales por cruzar la Cordillera de los Andes mientras cocinaba milanesas

La insólita iniciativa surgió ante una restricción bromatológica habitual en los pasos fronterizos, la cual prohíbe el tránsito de carne cruda entre países. Lejos de resignarse o perder la mercadería, Mercau y sus compañeros de ruta encontraron una solución práctica e inmediata.

Aprovechando el paso lento de la fila de camiones, prepararon el almuerzo sobre la marcha: cuando el vehículo frenaba, el camionero bajaba y daba vuelta las milanesas que se estaban fritando en su sartén.