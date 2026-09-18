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Cruzaba hacia Chile

Video viral: un camionero es furor en redes sociales por cruzar la Cordillera de los Andes mientras cocinaba milanesas

En las últimas horas se viralizó un video de un camionero cocinando milanesas mientras cruzaba hacia Chile, desatando todo tipo de comentarios

Walter Vasquez
Por Walter Vasquez [email protected]

El ingenio popular no conoce límites y las redes sociales son el escenario perfecto para demostrarlo. En las últimas horas, un camionero llamado Jorge Mercau se volvió furor en TikTok al compartir un video con una particular maniobra gastronómica: freír milanesas mientras avanzaba a paso de hombre en el cruce de la Cordillera de los Andes.

La insólita iniciativa surgió ante una restricción bromatológica habitual en los pasos fronterizos, la cual prohíbe el tránsito de carne cruda entre países. Lejos de resignarse o perder la mercadería, Mercau y sus compañeros de ruta encontraron una solución práctica e inmediata.

Aprovechando el paso lento de la fila de camiones, prepararon el almuerzo sobre la marcha: cuando el vehículo frenaba, el camionero bajaba y daba vuelta las milanesas que se estaban fritando en su sartén.

El video no tardó en volverse viral y acumuló miles de reproducciones y reacciones de usuarios cautivados por la destreza del chofer. Entre las decenas de mensajes divertidos, un seguidor comentó con humor: "Tenés que ir al MasterChef de los camioneros", mientras que otro celebró la hazaña asegurando que era "la prueba fiel de que los hombres somos capaces de hacer dos tareas a la vez".

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