Tragedia en el Día del Niño: quién es el nene de 10 años que murió ahogado por una descarga eléctrica

Cuando la madre se dio cuenta que su hijo no regresaba, decidió ir afuera a ver qué pasaba. Y fue allí que lo encontró en el pozo de agua inconsciente.

Walter, al intentar sacar agua del pozo, recibió una descarga eléctrica. Es que en el interior había instalada una bomba eléctrica sumergible.

Detalles de la tragedia

El médico policial estableció que Walter Luciano Giménez falleció por un paro cardiorrespiratorio y ahogamiento por electrocución.

El niño fue retirado del pozo y trasladado de urgencia hasta el Hospital de San Vicente, donde ingresó sin signos vitales.

Luego, el magistrado interviniente dispuso la entrega del cuerpo a sus familiares para el sepelio.