El Día del Niño no pudo ser peor para una familia de San Vicente, ciudad de la provincia de Buenos Aires, al producirse una tragedia llena de dolor. Un nene de 10 años murió ahogado en un pozo de agua tipo vertiente, luego de recibir una fulminante descarga eléctrica, que le terminó arrebatando la vida.
Tragedia en el Día del Niño: quién es el nene de 10 años que murió ahogado por una descarga eléctrica
Un profundo dolor provocó la muerte de un nene en el Día del Niño, en una tragedia que sacudió la ciudad de San Vicente
El accidente se produjo en el exterior de la casa donde vivía la víctima, identificada como Walter Luciano Giménez, quien se encontraba junto a su familia en una vivienda situada sobre la Ruta Nacional 14, a la altura del kilómetro 996.
Tragedia en San Vicente: cómo fue el accidente
La tragedia que conmocionó a toda una ciudad, se produjo durante la tarde del domingo, justo el Día del Niño. Su mamá le había pedido a su hijo que fuera a buscar un balde de agua al pozo de agua, fuera de la casa.
Cuando la madre se dio cuenta que su hijo no regresaba, decidió ir afuera a ver qué pasaba. Y fue allí que lo encontró en el pozo de agua inconsciente.
Walter, al intentar sacar agua del pozo, recibió una descarga eléctrica. Es que en el interior había instalada una bomba eléctrica sumergible.
Detalles de la tragedia
El médico policial estableció que Walter Luciano Giménez falleció por un paro cardiorrespiratorio y ahogamiento por electrocución.
El niño fue retirado del pozo y trasladado de urgencia hasta el Hospital de San Vicente, donde ingresó sin signos vitales.
Luego, el magistrado interviniente dispuso la entrega del cuerpo a sus familiares para el sepelio.
En pocas palabras
- Tragedia en San Vicente: Un niño de 10 años falleció ahogado tras sufrir una descarga eléctrica en un pozo de agua.
- Circunstancias del accidente: El menor intentaba sacar agua para su madre cuando se produjo el fatal suceso.
- Fallecimiento: El niño ingresó sin signos vitales al Hospital de San Vicente y se determinó paro cardiorrespiratorio por electrocución.