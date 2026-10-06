La tragedia que más duele: la desgarradora despedida de la mamá del bebé de 10 días que murió en un accidente

“Mi vida, mami no estaba lista para esto. Te arrancaron de mis brazos injustamente... mi loquito de la tetita, tengo el alma partida; solo dame fuerzas, hijito, que estoy destruida”, escribió Yasmín en sus redes sociales, acompañando sus emotivas palabras con imágenes del pequeño recién nacido.

En otra publicación llena de impotencia y amor de madre, la joven madre remarcó: “Te voy a amar el resto de mi vida. Sé que eras muy perfecto para estar en este mundo”.

Tragedia y despedida: cómo fue el brutal choque

De acuerdo con las actuaciones policiales e investigaciones a cargo de la UFI N.º 10 de La Plata, la tragedia se desencadenó durante la noche sobre la transitada calzada de la avenida Almirante Brown.

En la camioneta Fiat Fiorino circulaba la familia integrada por Iván Leonel Ledesma (26), Yasmín Jaimon (24), su hija de 3 años y el pequeño Tadeo. Por motivos que se intentan esclarecer a través de peritajes y del análisis de las cámaras de seguridad de la zona, el vehículo familiar fue chocado desde atrás por una Ford EcoSport conducida por Oscar Luciano Pacheco, de 66 años.

A raíz de la violencia del choque, ambos menores sufrieron traumatismos de extrema gravedad y debieron ser derivados de urgencia al Hospital de Niños de La Plata. Lamentablemente, pese a los esfuerzos del cuerpo médico, el bebé de diez días falleció a las pocas horas. En tanto, su hermanita de tres años permanece internada bajo estricta observación médica.

La situación judicial del conductor imputado tras la tragedia

En el lugar del accidente debieron intervenir varias dotaciones y patrulleros para resguardar la escena y evitar momentos de tensión con vecinos y allegados conmocionados por la tragedia.

El conductor de la EcoSport, de 66 años, quedó demorado a disposición de la Justicia e imputado preventivamente bajo la carátula de homicidio culposo. Los investigadores buscan precisar la velocidad a la que transitaban los autos involucrados y las mecánicas exactas que desencadenaron la tragedia.