La conmoción por el accidente ocurrido sobre la avenida Almirante Brown, en la localidad de Punta Lara, sumó en las últimas horas un capítulo de inmenso dolor. Yasmín Jaimon, la mamá de 24 años que viajaba el auto, despidió públicamente a su pequeño hijo Tadeo con un doloroso mensaje de despedida tras la tragedia.
La tragedia que más duele: la desgarradora despedida de la mamá del bebé de 10 días que murió en un accidente
La mamá del bebé de 10 días fallecido en un accidente en Punta Lara expresó su dolor en redes sociales. El pequeño Tadeo murió a las horas de la tragedia
El bebé de apenas 10 días de vida, murió en el lugar de la tragedia por las heridas que le provocó el violento choque.
El dramático mensaje de despedida de la madre no tardó en viralizarse, provocando una ola de solidaridad y muestras de apoyo en medio del luto que golpea a toda la comunidad.
“Mi vida, mami no estaba lista para esto. Te arrancaron de mis brazos injustamente... mi loquito de la tetita, tengo el alma partida; solo dame fuerzas, hijito, que estoy destruida”, escribió Yasmín en sus redes sociales, acompañando sus emotivas palabras con imágenes del pequeño recién nacido.
En otra publicación llena de impotencia y amor de madre, la joven madre remarcó: “Te voy a amar el resto de mi vida. Sé que eras muy perfecto para estar en este mundo”.
Tragedia y despedida: cómo fue el brutal choque
De acuerdo con las actuaciones policiales e investigaciones a cargo de la UFI N.º 10 de La Plata, la tragedia se desencadenó durante la noche sobre la transitada calzada de la avenida Almirante Brown.
En la camioneta Fiat Fiorino circulaba la familia integrada por Iván Leonel Ledesma (26), Yasmín Jaimon (24), su hija de 3 años y el pequeño Tadeo. Por motivos que se intentan esclarecer a través de peritajes y del análisis de las cámaras de seguridad de la zona, el vehículo familiar fue chocado desde atrás por una Ford EcoSport conducida por Oscar Luciano Pacheco, de 66 años.
A raíz de la violencia del choque, ambos menores sufrieron traumatismos de extrema gravedad y debieron ser derivados de urgencia al Hospital de Niños de La Plata. Lamentablemente, pese a los esfuerzos del cuerpo médico, el bebé de diez días falleció a las pocas horas. En tanto, su hermanita de tres años permanece internada bajo estricta observación médica.
La situación judicial del conductor imputado tras la tragedia
En el lugar del accidente debieron intervenir varias dotaciones y patrulleros para resguardar la escena y evitar momentos de tensión con vecinos y allegados conmocionados por la tragedia.
El conductor de la EcoSport, de 66 años, quedó demorado a disposición de la Justicia e imputado preventivamente bajo la carátula de homicidio culposo. Los investigadores buscan precisar la velocidad a la que transitaban los autos involucrados y las mecánicas exactas que desencadenaron la tragedia.
En pocas palabras
- Despedida desgarradora: Mamá de 24 años despide a su bebé de 10 días fallecido en un accidente.
- Tragedia vial: El bebé murió por heridas tras un choque en Punta Lara; su hermana de 3 años está internada.
- Investigación en curso: Se analizan las causas del accidente y la velocidad de los vehículos involucrados.