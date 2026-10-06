Un aberrante hecho de violencia callejera sacudió a la localidad de Temperley, en el partido de Lomas de Zamora. Un joven de 27 años, identificado como Román Valdez, fue brutalmente embestido por la espalda por un automóvil mientras circulaba a bordo de su bicicleta. El conductor del vehículo resultaba ser un amigo cercano de la víctima, con quien había mantenido un fuerte altercado la noche previa.
Discutió con su amigo, al día siguiente lo cruzó en la calle y lo atropelló por la espalda
El violento episodio ocurrió en la localidad de Temperley. La víctima permanece internada en estado grave, mientras que la fiscalía identificó al agresor, quien cuenta con antecedentes y permanece prófugo
El hecho genera una enorme conmoción en la zona sur del conurbano bonaerense debido a la extrema violencia del ataque y la frialdad con la que el automovilista se dio a la fuga.
El ataque registrado por cámaras de seguridad y el estado de la víctima
El brutal siniestro se produjo en pleno día en la intersección de las calles Suiza y Alemania, en el barrio de Villa Galicia.
A partir de la reconstrucción del caso basada en registros de cámaras de seguridad privadas y testimonios recabados en la zona:
- Mecánica del ataque: Valdez avanzaba en su bicicleta cuando fue embestido de lleno y por la espalda por un Renault Clio de color gris oscuro, conducido por Nicolás Emanuel Godoy (27), alias "Juniors".
- Fuga a toda velocidad: Tras impactar a la víctima y dejarla tendida sobre el asfalto, el agresor aceleró velozmente y dobló hacia la calle Alemania en dirección al Camino General Belgrano para escapar del lugar.
- Asistencia de urgencia: Alertados por los vecinos, efectivos del Comando Patrullas acudieron al sitio y solicitaron una ambulancia. Valdez fue trasladado de urgencia al Hospital Gandulfo, donde fue intervenido quirúrgicamente y permanece internado inconsciente en estado de extrema gravedad.
Amistad, discusión previa y la intensa búsqueda del sospechoso
Las actuaciones judiciales permitieron determinar que el agresor y la víctima no solo se conocían, sino que mantenían un vínculo cercano.
Según confirmaron fuentes policiales y judiciales a Infobae, ambos habían salido juntos la noche anterior al hecho. Sin embargo, por causas que aún se intenta precisar, se produjo un enfrentamiento entre ellos que escaló durante la mañana, al punto de que ambos se buscaban por el barrio (incluso los investigadores constataron que la víctima llevaba un hacha al momento de ser embestida).
A partir de las imágenes audiovisuales que prueban la intencionalidad del impacto, el fiscal Ignacio Torrigino dispuso la imputación de Godoy bajo la carátula de homicidio doloso en grado de tentativa. Según pudo ratificar Infobae, el acusado cuenta con antecedentes por agresiones, amenazas y narcomenudeo en la zona, y es intensamente buscado por las fuerzas de seguridad.
En pocas palabras
- Episodio de violencia: Joven de 27 años fue atropellado por un amigo en Temperley tras una discusión.
- Estado de víctima: Román Valdez permanece internado en estado grave tras el ataque registrado por cámaras.
- Búsqueda del agresor: Nicolás Emanuel Godoy, con antecedentes, está prófugo tras darse a la fuga.