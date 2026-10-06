Discutió con su amigo, al día siguiente lo cruzó en la calle y lo atropelló por la espalda

A partir de la reconstrucción del caso basada en registros de cámaras de seguridad privadas y testimonios recabados en la zona:

Mecánica del ataque: Valdez avanzaba en su bicicleta cuando fue embestido de lleno y por la espalda por un Renault Clio de color gris oscuro , conducido por Nicolás Emanuel Godoy (27) , alias "Juniors" .

Valdez avanzaba en su bicicleta cuando fue embestido de lleno y por la espalda por un , conducido por , alias . Fuga a toda velocidad: Tras impactar a la víctima y dejarla tendida sobre el asfalto, el agresor aceleró velozmente y dobló hacia la calle Alemania en dirección al Camino General Belgrano para escapar del lugar.

Tras impactar a la víctima y dejarla tendida sobre el asfalto, el agresor aceleró velozmente y dobló hacia la calle Alemania en dirección al Camino General Belgrano para escapar del lugar. Asistencia de urgencia: Alertados por los vecinos, efectivos del Comando Patrullas acudieron al sitio y solicitaron una ambulancia. Valdez fue trasladado de urgencia al Hospital Gandulfo, donde fue intervenido quirúrgicamente y permanece internado inconsciente en estado de extrema gravedad.

Amistad, discusión previa y la intensa búsqueda del sospechoso

Las actuaciones judiciales permitieron determinar que el agresor y la víctima no solo se conocían, sino que mantenían un vínculo cercano.

Según confirmaron fuentes policiales y judiciales a Infobae, ambos habían salido juntos la noche anterior al hecho. Sin embargo, por causas que aún se intenta precisar, se produjo un enfrentamiento entre ellos que escaló durante la mañana, al punto de que ambos se buscaban por el barrio (incluso los investigadores constataron que la víctima llevaba un hacha al momento de ser embestida).

A partir de las imágenes audiovisuales que prueban la intencionalidad del impacto, el fiscal Ignacio Torrigino dispuso la imputación de Godoy bajo la carátula de homicidio doloso en grado de tentativa. Según pudo ratificar Infobae, el acusado cuenta con antecedentes por agresiones, amenazas y narcomenudeo en la zona, y es intensamente buscado por las fuerzas de seguridad.