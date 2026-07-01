Muerte de Ernestina Pais: citaron a declarar a José María Muscari

Además se espera el resultado de las pericias toxicológicas que podrían ser entregados el viernes por la tarde o lunes a la mañana a más tardar.

El primer posteo del hijo de Ernestina Pais tras la muerte de su mamá

Tras una ola de reacciones, posteos y despedidas por parte de famosos como Débora Plager, José María Muscari, Ángel de Brito, Rochi Igárzabal, Florencia de la V entre otros, los seguidores quedaron impactados con la publicación del único hijo de Ernestina Pais, Benicio Guyot.

A través de sus historias de Instagram, el joven de 22 años compartió una selfie junto a su mamá donde se los ve abrazados y sonrientes. Sin palabras, Benicio acompañó la postal con un emoji de corazón.

La conmovedora despedida del hijo de Ernestina Pais.

En las últimas horas se conocieron los primeros resultados de la autopsia realizada al cuerpo de la periodista revelando que sufrió un grave traumatismo de cráneo además de una laceración hepática y una contusión en el bazo.

Cómo fue el accidente de Ernestina Pais

De acuerdo con información oficial, el choque ocurrió en el cruce ferroviario de las calles Sáenz Peña y El Cano, en la localidad de Martínez. Por causas que se investigan, el Honda City negro que conducía la periodista Ernestina Pais cruzó con la barrera baja y fue impactado por el tren sobre el lateral del conductor, lo que causó el deceso inmediato de la conductora.

Así quedó el auto de Ernestina Pais tras ser arrollado por el tren.

Ernestina Pais sufría de depresión y una adicción al alcohol por la que estuvo internada en 2023. También fue internada en 2024 por un brote psicótico que daba cuenta de su delicado estado de salud mental. Por este motivo todo el caso está bajo investigación de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio (UFI) de Martínez, una fiscalía descentralizada perteneciente al Departamento Judicial de San Isidro.