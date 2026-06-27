El desgarrador mensaje del hijo de Ernestina Pais tras la muerte de la conductora

La despedida del hijo de Ernestina Pais.

En las últimas horas se conocieron los primeros resultados de la autopsia realizada al cuerpo de la periodista revelando que sufrió un grave traumatismo de cráneo además de una laceración hepática y una contusión en el bazo.

Cómo fue el accidente de Ernestina Pais

De acuerdo con información oficial, el choque ocurrió en el cruce ferroviario de las calles Sáenz Peña y El Cano, en la localidad de Martínez. Por causas que se investigan, el Honda City negro que conducía la periodista Ernestina Pais cruzó con la barrera baja y fue impactado por el tren sobre el lateral del conductor, lo que causó el deceso inmediato de la conductora.

Así quedó el auto de Ernestina Pais tras ser arrollado por el tren.

Ernestina Pais sufría de depresión y una adicción al alcohol por la que estuvo internada en 2023. También fue internada en 2024 por un brote psicótico que daba cuenta de su delicado estado de salud mental. Por este motivo todo el caso está bajo investigación de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio (UFI) de Martínez, una fiscalía descentralizada perteneciente al Departamento Judicial de San Isidro.