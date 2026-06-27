La muerte de Ernestina Pais a sus 54 años paralizó al ambiente artístico de Argentina este viernes por la noche. La conductora televisiva intentó cruzar las vías del Tren de la Costa con las barreras bajas y fue embestida por una de las formaciones ferroviarias.
El desgarrador mensaje del hijo de Ernestina Pais tras la muerte de la conductora
Impacto en las redes sociales por la emocionante despedida de Benicio Guyot a su mandre Ernestina Pais.
Tras una ola de reacciones, posteos y despedidas por parte de famosos como Débora Plager, José María Muscari, Ángel de Brito, Rochi Igárzabal, Florencia de la V entre otros, los seguidores quedaron impactados con la publicación del único hijo de Ernestina Pais, Benicio Guyot.
A través de sus historias de Instagram, el joven de 22 años compartió una selfie junto a su mamá donde se los ve abrazados y sonrientes. Sin palabras, Benicio acompañó la postal con un emoji de corazón.
En las últimas horas se conocieron los primeros resultados de la autopsia realizada al cuerpo de la periodista revelando que sufrió un grave traumatismo de cráneo además de una laceración hepática y una contusión en el bazo.
Cómo fue el accidente de Ernestina Pais
De acuerdo con información oficial, el choque ocurrió en el cruce ferroviario de las calles Sáenz Peña y El Cano, en la localidad de Martínez. Por causas que se investigan, el Honda City negro que conducía la periodista Ernestina Pais cruzó con la barrera baja y fue impactado por el tren sobre el lateral del conductor, lo que causó el deceso inmediato de la conductora.
Ernestina Pais sufría de depresión y una adicción al alcohol por la que estuvo internada en 2023. También fue internada en 2024 por un brote psicótico que daba cuenta de su delicado estado de salud mental. Por este motivo todo el caso está bajo investigación de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio (UFI) de Martínez, una fiscalía descentralizada perteneciente al Departamento Judicial de San Isidro.