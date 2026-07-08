Mientras Mauro Icardi sigue con su catarata de posteos en contra de Yanina Latorre y Diego Latorre, salió a la luz un fuerte rumor sobre su posible llegada a un club de Brasil.
¡Bombazo! ¿Mauro Icardi y la China Suárez se van a vivir a Brasil?
Impacto en las redes sociales por el destino de Mauro Icardi tras el fin de su contrato en el Galatasaray. Los detalles
Tras el fin de su contrato con el Galatasaray de Turquía, Mauro Icardi estaría en tratativas para desembarcar en un club de Sao Paulo según reveló el periodista Gustavo Méndez cercano a la China Suárez.
"El representante de Mauro Icardi está en tratativas con un club de Brasil. El destino sería São Paulo, una opción que lo dejaría a apenas dos horas de sus hijas", reveló.
Si bien no especificó si la China Suárez lo acompañaría en este nuevo destino, el panelista aseguró que Mauro Icardi ganaría más que lo que ofrecen en Europa.
La tensa reconciliación de Mauro Icardi y la China Suárez
ras subir un llamativo video juntos para desmintir las versiones de crisis y separación, la China Suárez y Mauro Icardi volvieron a disfrutar de la noche de Buenos Aires.
Una vez más Mauro Icardi y la China Suárez cenaron en el restaurante Gardiner y siguieron de fiesta en Tequila, donde semanas atrás tuvieron un feroz cruce con Ekaterina Ojeda. Fue la misma China Suárez quien publicó fotos junto a Mauro Icardi mostrando el look que eligieron para la ocasión aunque salió a la luz que habría sido una noche cargada de tensión.
"Dicen haberlos visto distinto.Ellos siempre están uno muy encima del otro, muy acaramelados, se muestran muy apasionados. Ayer, de suerte se agarraban de la mano”, aseguraon en Primicias Ya.
"Gente que estuvo ayer me dice que fue una noche tensa entre ellos. Estaban rodeados de amigos y él estaba con los amigos por un lado y ella estaba sentada por el otro. Entre ellos las cosas no fluían”, siguió Damasia Ochoa sobre lo que vieron los presentes.