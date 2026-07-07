Mientras Mauro Icardi sigue con su ola de posteos amenazándola,Yanina Latorre confesó cómo vivió el impactante partido entre Argentina y Egipto.
Preocupación por la salud de Yanina Latorre en medio de su guerra con Mauro Icardi
Los seguidores quedaron impactados con la revelación sobre Yanina Latorre en las últimas horas. Los detalles
En Sálvese Quien Pueda, Yanina Latorre expresó la ansiedad que sintió por la tensión del enfrentamiento que casi deja afuera del Mundial 2026 a la Selección Argentina.
"Me agarra una tensión en el cuerpo, yo doy indicaciones, le pego a la pelota, no me quedo sentada mirando. En un momento me las vi negras...hay que volverse, pensé en todos los argentinos", expresó en Sálvese Quien Pueda.
El estrés y nerviosisimo fue tal que la conductora terminó sufriendo una contractura tan fuerte que quedó inmovilizada durante unos minutos. "La tiré contra el sillón y la quedé...Me quedé dura", dijo sin vueltas.
El feroz descargo de Yanina Latorre tras los dichos de Mauro Icardi
Días antes, Yanina salió con los tapones de punta luego de que Mauro Icardi publicara una foto de ella con traje de payaso y recordándole la escandalosa infidelidad de Diego Latorre.
En SQP, Yanina Latorre apuntó contra el jugador a quien acusó de ser uno los jugadores con menos códigos de la historia, entre otras cosas.
"No tenés otra cosa que decirme en la vida que cornuda, porque resisto todos los archivos. Yo prefiero ser cornuda, que es algo que no manejo. Yo no lo hice, no me mandé ninguna cagada, y no creo que una mujer tenga la culpa de ser cornuda, ni pase por ocuparse de la vida. Pero prefiero ser famosa por lo que digo, y con esto me das más importancia, porque te pica cuando hablo, porque digo la verdad, que pasar a la historia como el jugador con menos códigos de la historia del fútbol", expresó.
"Sos un pobre tipo, o sea, digno de lástima. Y otra peor, yo laburo todos los días de mi vida, resisto archivos, lo único que tenés para decirme es cornuda", siguió Yanina Latorre lapidaria.