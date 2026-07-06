¡Escándalo! La foto que confirma que la China Suárez conoce a Franco Deambrosi

El like de Franco Deambrosi a la China Suárez.

"El es piloto y likeaba a China allá por el 2024", escribió Juariu junto a la captura de pantalla de la imagen que cautivó a Franco. Además, el joven subió un descargo hablando de los rumores con una canción de fondo que días antes eligió la China Suárez para grabarse desde u auto.

El descargo del supuesto "amante" de la China Suárez

En medio de las repercusiones que generó la noticia dada por Yanina Latorre, Franco Deambrosi rompió el silencio publicando un llamativo descargo en su cuenta de Instagram refiriéndose a los rumores sobre su vida sentimental y dejando la puerta abierta a especulaciones.

“No todo lo que se dice es cierto. Pero tampoco todo merece ser aclarado”, comenzó escribiendo sembrando la duda.

“En estos días estuve recibiendo muchísimos mensajes y, sinceramente, no estoy muy acostumbrado a esta exposición. Siempre tuve un perfil más bajo y bastante reservado con mi vida personal”.

El supuesto amante de la China Suárez rompió el silencio.

“Esto me hizo aprender que cuanto más hablan de vos, menos tenés que explicar. Hay conexiones que no necesitan títulos, fotos ni confirmaciones para existir, y eso solo nosotros lo sabemos”.

Para cerrar, Franco aseguró que seguirá concentrado en su carrera deportiva. “Mientras algunos intentan entender qué pasa, yo sigo enfocado en lo mío. Nos vemos en la pista. #88”.