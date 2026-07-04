Yanina Latorre salió con los tapones de punta luego de que Mauro Icardi publicara una foto de ella con traje de payaso y recordándole la infidelidad de Diego Latorre.
¡Se pudrió! El señalado como "amante" de la China Suárez rompió el silencio
Explosión en las redes sociales por los dichos del piloto vinculado a la China Suárez. Todos los detalles
Tras un feroz descargo contra el jugador, Yanina redobló la apuesta y aseguró que la China Suárez también engañó a Mauro Icardi con Franco Deambrosi un famoso piloto de turismo carretera.
En medio de las repercusiones que generó la noticia, Deambrosi rompió el silencio publicando un llamativo descargo en su cuenta de Instagram refiriéndose a los rumores sobre su vida sentimental.
“No todo lo que se dice es cierto. Pero tampoco todo merece ser aclarado”, comenzó escribiendo sembrando la duda.
El descargo del piloto señalado como amante de la China Suárez
“En estos días estuve recibiendo muchísimos mensajes y, sinceramente, no estoy muy acostumbrado a esta exposición. Siempre tuve un perfil más bajo y bastante reservado con mi vida personal”.
“Esto me hizo aprender que cuanto más hablan de vos, menos tenés que explicar. Hay conexiones que no necesitan títulos, fotos ni confirmaciones para existir, y eso solo nosotros lo sabemos”.
Para cerrar, Franco aseguró que seguirá concentrado en su carrera deportiva. “Mientras algunos intentan entender qué pasa, yo sigo enfocado en lo mío. Nos vemos en la pista. #88”.
Qué dijo Yanina Latorre sobre la supuesta infidelidad de la China Suárez
La conductora publicó la imagen de un supuesto amante de la China en sus redes sociales, con un mensaje directo hacia el futbolista: "Te dejo un regalito, Maurito. Guarden la fotito", escribió y luego redobló la apuesta en A la Barbarossa. "A buen entendedor pocas palabras. Si hay foto, hay chats y hay pruebas", lanzó picante.
Como si no fuera suficiente, Yanina Latorre contó que habló con Franco Deambrosi el piloto de turismo carretera de 26 años que habría cautivado a la China Suárez.