¡Se pudrió! El señalado como "amante" de la China Suárez rompió el silencio

“No todo lo que se dice es cierto. Pero tampoco todo merece ser aclarado”, comenzó escribiendo sembrando la duda.

El descargo del piloto señalado como amante de la China Suárez

“En estos días estuve recibiendo muchísimos mensajes y, sinceramente, no estoy muy acostumbrado a esta exposición. Siempre tuve un perfil más bajo y bastante reservado con mi vida personal”.

“Esto me hizo aprender que cuanto más hablan de vos, menos tenés que explicar. Hay conexiones que no necesitan títulos, fotos ni confirmaciones para existir, y eso solo nosotros lo sabemos”.

Para cerrar, Franco aseguró que seguirá concentrado en su carrera deportiva. “Mientras algunos intentan entender qué pasa, yo sigo enfocado en lo mío. Nos vemos en la pista. #88”.

Qué dijo Yanina Latorre sobre la supuesta infidelidad de la China Suárez

La conductora publicó la imagen de un supuesto amante de la China en sus redes sociales, con un mensaje directo hacia el futbolista: "Te dejo un regalito, Maurito. Guarden la fotito", escribió y luego redobló la apuesta en A la Barbarossa. "A buen entendedor pocas palabras. Si hay foto, hay chats y hay pruebas", lanzó picante.

Como si no fuera suficiente, Yanina Latorre contó que habló con Franco Deambrosi el piloto de turismo carretera de 26 años que habría cautivado a la China Suárez.