Yanina Latorre salió con los tapones de punta luego de que Mauro Icardi publicara una foto de ella con traje de payaso y recordándole la infidelidad de Diego Latorre.
La China Suárez engañó a Mauro Icardi: qué dijo Yanina Latorre
Yanina Latorre prendió fuego a la China Suárez y sacó a la luz la infidelidad más escandalosa. Los detalles
Tras un feroz descargo contra el jugador, Yanina redobló la apuesta y aseguró que la China Suárez también engañó a Mauro Icardi con un famoso piloto de automovilismo.
La conductora publicó la imagen de un supuesto amante de la China en sus redes sociales, con un mensaje directo hacia el futbolista: "Te dejo un regalito, Maurito. Guarden la fotito", escribió y luego redobló la apuesta en A la Barbarossa. "A buen entendedor pocas palabras. Si hay foto, hay chats y hay pruebas", lanzó picante.
Como si no fuera suficiente, Yanina Latorre contó que habló con Franco Deambrosi el piloto de turismo carretera de 26 años que habría cautivado a la China Suárez.
Yanina Latorre destrozó a Mauro Icardi
En SQP, Yanina Latorre apuntó contra el jugador a quien acusó de ser uno los jugadores con menos códigos de la historia, entre otras cosas.
"No tenés otra cosa que decirme en la vida que cornuda, porque resisto todos los archivos. Yo prefiero ser cornuda, que es algo que no manejo. Yo no lo hice, no me mandé ninguna cagada, y no creo que una mujer tenga la culpa de ser cornuda, ni pase por ocuparse de la vida. Pero prefiero ser famosa por lo que digo, y con esto me das más importancia, porque te pica cuando hablo, porque digo la verdad, que pasar a la historia como el jugador con menos códigos de la historia del fútbol", expresó.
"Sos un pobre tipo, o sea, digno de lástima. Y otra peor, yo laburo todos los días de mi vida, resisto archivos, lo único que tenés para decirme es cornuda", siguió Yanina Latorre lapidaria.