¡Bombazo! La China Suárez admitió su pelea con Mauro Icardi por culpa de Ekaterina

“No están separados, sí discutieron, como tantas otras veces. Una cosa es una pelea, otra cosa es una separación. Separación es ‘Agarro mis cosas. Esto no va para más. Me voy a mi casa’. Eso lo que a mí me cuentan”, agregó mientras Ekaterina sigue prendiendo fuego al jugador.

Qué le dijo Mauro Icardi a Ekaterina Ojeda a espaldas de la China Suárez

Yanina Latorre dio detalles del intercambio entre el futbolista y la rubia que desató la furia de ex protagonista de Casi Ángeles.

"La primera vez que se acerca Icardi a servirse un trago, le dice a Ekaterina ‘me encantás, pero ojo que por acá está Eugenia’", arrancó Yanina en SQP. Lejos de dejarlo ahí, el ex de Wanda fue por más y redobló la apuesta.

"Icardi va de nuevo y se le vuelve acercar y le dice ‘sos la mujer más hermosa que vi’", siguió provocando la explosiva reacción de la China Suárez que comenzó a gritar y pedir que la retiraran del establecimiento.

La pelea secreta entre la China Suárez y Mauro Icardi tras el escándalo en el boliche

Yanina Latorre confirmó la crisis entre el jugador y la China Suárez tras lo sucedido.

“Esta mañana se escucharon gritos de la China, me cuenta una vecina de la casa de los sueños”, arrancó Yanina en sus stories de Instagram. "Parece que armó escándalo y golpeó puertas. Se quejó de la chica de Tequila, de los perros, de tener que hacer de niñera y de la mar en coche”, agregó.

“La semana pasada... después del episodio de Tequila.... se pelearon, ella parece que se fue a su casa de San Jorge... pero ahora que trascendió todo... ella enloqueció”, siguió.