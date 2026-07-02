Mientras siguen saliendo a la luz detalles de la crisis que estarían atravesando la China Suárez y Mauro Icardi, Ekaterina Ojeda protagonizó la tapa de una famosa revista y dio detalles desconocidos de su cruce con la pareja en un boliche.
"La China Suárez es una desubicada": Ekaterina Ojeda explotó contra la actriz
La joven redobló la apuesta y reveló los detalles más fuertes de su cruce con la China Suárez. Todos los detalles
Tras hacerse famosa por haber provocado los celos de la China Suárez luego de que Mauro Icardi quisiera seducirla, Ekaterina Ojeda habló sin filtros y destrozó a la actriz por su violento comportamiento en Tequila.
"Vino a la mesa donde estábamos nosotros y me dio un empujón en el brazo. Yo no lo podía creer. Jamás me pasó algo así, en ningún boliche. Yo no estaba haciendo nada, ¿entendés? Me tomó por sorpresa. La miré y ella me miraba mal. Además, todos nos habían saludado excepto ella. Me pareció una desubicada”, dijo a la revista Paparazzi.
Indignada, Ekaterina contó cómo fue luego el acercamiento de Mauro Icardi.“Cuando le digo que ya me voy, es ahí cuando me pasa el brazo y me quiere encajar un beso en la boca antes de que me vaya. Y lo esquivo”.
Wanda Nara contrató a Ekaterina Ojeda
Wanda Nara se metió de lleno en la polémica.
Atenta a todo lo sucedido, Wanda Nara fue por todo y sumó a Ekaterina Ojeda a su nueva agencia de talentos donde ya representa a figuras como Maxi López, su hijo Valentino López y hasta L-Gante.
Fue la misma Wanda Nara quien le dio bienvenida a Ekaterina a través de un posteo en la cuenta de Instagram de su nueva empresa World Marketing Models y la joven ya tendría tres contratos cerrados.
Como si no fuera suficiente, Wanda Nara fue por más y le envió a Ekaterina Ojeda una caja entera con productos de maquillaje de su línea Wanda Nara Cosmetics que la rubia presumió en su cuenta de Instagram donde no deja de su sumar seguidores.
La confesión de Ekaterina que enfurecerá a la China Suárez
La joven de 25 años que captó la atención de Mauro Icardi y provocó el enojo de la China Suárez rompió el silencio y lo prendió fuego revelando que trató de besarla.
“Nos invitaron los amigos, él estaba solo y después llegó ella. Él me dio charla de boliche”, contó Ekaterina al describir cómo comenzó el intercambio con el jugador del Galatasaray aunque aseguró que no dejó que la besarla.
Como si no fuera suficiente, Ekaterina habló con Marina Calabró y reveló que tras lo sucedido el amigo que estaba con Mauro Icardi la contactó al otro día para coincidir todos en el mismo lugar. "¿A dónde se sale hoy?", le consultó el confidente del jugador.