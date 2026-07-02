"La China Suárez es una desubicada": Ekaterina Ojeda explotó contra la actriz

Indignada, Ekaterina contó cómo fue luego el acercamiento de Mauro Icardi.“Cuando le digo que ya me voy, es ahí cuando me pasa el brazo y me quiere encajar un beso en la boca antes de que me vaya. Y lo esquivo”.

Wanda Nara contrató a Ekaterina Ojeda

Wanda Nara se metió de lleno en la polémica.

Atenta a todo lo sucedido, Wanda Nara fue por todo y sumó a Ekaterina Ojeda a su nueva agencia de talentos donde ya representa a figuras como Maxi López, su hijo Valentino López y hasta L-Gante.

Fue la misma Wanda Nara quien le dio bienvenida a Ekaterina a través de un posteo en la cuenta de Instagram de su nueva empresa World Marketing Models y la joven ya tendría tres contratos cerrados.

El regalo de Wanda Nara a Ekaterina Ojeda.

Como si no fuera suficiente, Wanda Nara fue por más y le envió a Ekaterina Ojeda una caja entera con productos de maquillaje de su línea Wanda Nara Cosmetics que la rubia presumió en su cuenta de Instagram donde no deja de su sumar seguidores.

La confesión de Ekaterina que enfurecerá a la China Suárez

La joven de 25 años que captó la atención de Mauro Icardi y provocó el enojo de la China Suárez rompió el silencio y lo prendió fuego revelando que trató de besarla.

“Nos invitaron los amigos, él estaba solo y después llegó ella. Él me dio charla de boliche”, contó Ekaterina al describir cómo comenzó el intercambio con el jugador del Galatasaray aunque aseguró que no dejó que la besarla.

Como si no fuera suficiente, Ekaterina habló con Marina Calabró y reveló que tras lo sucedido el amigo que estaba con Mauro Icardi la contactó al otro día para coincidir todos en el mismo lugar. "¿A dónde se sale hoy?", le consultó el confidente del jugador.