El contundente gesto de Mauro Icardi con Ekaterina tras su crisis con la China Suárez

El video de la China Suárez y Mauro Icardi desmintiendo su separación.

Lejos de dejarlo pasar, Mauro Icardi publicó un video junto a la China Suárez para desmentir los dichos de Yanina y tomó la radical decisión de bloquear a Ekaterina Ojeda de todas sus redes, dejando en claro su postura ante la joven.

Ekaterina Ojeda prendió fuego a la China Suárez y Mauro Icardi

Ekaterina protagonizó la tapa de una famosa revista y dio detalles desconocidos de su cruce con la pareja en un boliche.

Tras hacerse famosa por haber provocado los celos de la China Suárez luego de que Mauro Icardi quisiera seducirla, Ekaterina Ojeda habló sin filtros y destrozó a la actriz por su violento comportamiento en Tequila.

"Vino a la mesa donde estábamos nosotros y me dio un empujón en el brazo. Yo no lo podía creer. Jamás me pasó algo así, en ningún boliche. Yo no estaba haciendo nada, ¿entendés? Me tomó por sorpresa. La miré y ella me miraba mal. Además, todos nos habían saludado excepto ella. Me pareció una desubicada”, dijo a la revista Paparazzi.

Indignada, Ekaterina contó cómo fue luego el acercamiento de Mauro Icardi.“Cuando le digo que ya me voy, es ahí cuando me pasa el brazo y me quiere encajar un beso en la boca antes de que me vaya. Y lo esquivo”.