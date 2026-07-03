Mientras siguen saliendo a la luz detalles de la crisis que estarían atravesando la China Suárez y Mauro Icardi por culpa de Ekaterina Ojeda, la joven sigue mandando al futbolista al frente.
El contundente gesto de Mauro Icardi con Ekaterina tras su crisis con la China Suárez
Explosión en las redes sociales por la actitud de Mauro Icardi con la joven que provocó su pelea con la China.
En las últimas horas, Ekaterina Ojeda reveló que Mauro Icardi le mandó un mensaje a su teléfono celular luego de su primer cruce en un boliche.
Yanina Latorre confirmó que la China Suárez habría encontrado los mensajes, lo que provocó una fuerte pelea con Icardi y la separación de la pareja por algunos días.
Lejos de dejarlo pasar, Mauro Icardi publicó un video junto a la China Suárez para desmentir los dichos de Yanina y tomó la radical decisión de bloquear a Ekaterina Ojeda de todas sus redes, dejando en claro su postura ante la joven.
Ekaterina Ojeda prendió fuego a la China Suárez y Mauro Icardi
Ekaterina protagonizó la tapa de una famosa revista y dio detalles desconocidos de su cruce con la pareja en un boliche.
Tras hacerse famosa por haber provocado los celos de la China Suárez luego de que Mauro Icardi quisiera seducirla, Ekaterina Ojeda habló sin filtros y destrozó a la actriz por su violento comportamiento en Tequila.
"Vino a la mesa donde estábamos nosotros y me dio un empujón en el brazo. Yo no lo podía creer. Jamás me pasó algo así, en ningún boliche. Yo no estaba haciendo nada, ¿entendés? Me tomó por sorpresa. La miré y ella me miraba mal. Además, todos nos habían saludado excepto ella. Me pareció una desubicada”, dijo a la revista Paparazzi.
Indignada, Ekaterina contó cómo fue luego el acercamiento de Mauro Icardi.“Cuando le digo que ya me voy, es ahí cuando me pasa el brazo y me quiere encajar un beso en la boca antes de que me vaya. Y lo esquivo”.