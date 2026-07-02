Yanina Latorre salió con los tapones de punta luego de que Mauro Icardi publicara una foto de ella con traje de payaso junto a la frase
Feroz cruce entre Yanina Latorre y Mauro Icardi: "Das lástima, sos..."
Mauro Icardi le dijo "cornuda" a Yanina Latorre y la conductora lo destrozó como nunca antes. Los detalles
En SQP, Yanina Latorre apuntó contra el jugador a quien acusó de ser uno los jugadores con menos códigos de la historia, entre otras cosas.
"No tenés otra cosa que decirme en la vida que cornuda, porque resisto todos los archivos. Yo prefiero ser cornuda, que es algo que no manejo. Yo no lo hice, no me mandé ninguna cagada, y no creo que una mujer tenga la culpa de ser cornuda, ni pase por ocuparse de la vida. Pero prefiero ser famosa por lo que digo, y con esto me das más importancia, porque te pica cuando hablo, porque digo la verdad, que pasar a la historia como el jugador con menos códigos de la historia del fútbol", expresó.
"Sos un pobre tipo, o sea, digno de lástima. Y otra peor, yo laburo todos los días de mi vida, resisto archivos, lo único que tenés para decirme es cornuda", siguió Yanina Latorre lapidaria.
Wanda Nara se vengó de Mauro Icardi y la China Suárez
Mientras siguen saliendo a la luz los datos más fuertes del escándalo que protagonizaron la China Suárez y Mauro Icardi con Ekaterina Ojeda en un boliche, Wanda Nara se metió de lleno en la polémica.
Tras todo el revuelo que se generó por el cruce de la China Suárez y Ekaterina en un boliche, la joven sumó exponencialmente su número de seguidores e incluso apareció en varios programas de televisión.
Atenta a todo lo sucedido, Wanda Nara fue por todo y sumó a Ekaterina Ojeda a su nueva agencia de talentos donde ya representa a figuras como Maxi López, su hijo Valentino López y hasta L-Gante.
Fue la misma Wanda Nara quien le dio bienvenida a Ekaterina a través de un posteo en la cuenta de Instagram de su nueva empresa World Marketing Models.