Feroz cruce entre Yanina Latorre y Mauro Icardi: "Das lástima, sos..."

"Sos un pobre tipo, o sea, digno de lástima. Y otra peor, yo laburo todos los días de mi vida, resisto archivos, lo único que tenés para decirme es cornuda", siguió Yanina Latorre lapidaria.

Wanda Nara se vengó de Mauro Icardi y la China Suárez

Mientras siguen saliendo a la luz los datos más fuertes del escándalo que protagonizaron la China Suárez y Mauro Icardi con Ekaterina Ojeda en un boliche, Wanda Nara se metió de lleno en la polémica.

Tras todo el revuelo que se generó por el cruce de la China Suárez y Ekaterina en un boliche, la joven sumó exponencialmente su número de seguidores e incluso apareció en varios programas de televisión.

Atenta a todo lo sucedido, Wanda Nara fue por todo y sumó a Ekaterina Ojeda a su nueva agencia de talentos donde ya representa a figuras como Maxi López, su hijo Valentino López y hasta L-Gante.

Fue la misma Wanda Nara quien le dio bienvenida a Ekaterina a través de un posteo en la cuenta de Instagram de su nueva empresa World Marketing Models.