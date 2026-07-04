Tras subir un llamativo video juntos para desmintir las versiones de crisis y separación, la China Suárez y Mauro Icardi volvieron a disfrutar de la noche de Buenos Aires.
¡Se supo! La verdad detrás de la reconciliación de la China Suárez y Mauro Icardi
La noche de tensión que vivieron Mauro Icardi y la China Suárez tras su video juntos. Los detalles
Una vez más Mauro Icardi y la China Suárez cenaron en el restaurante Gardiner y siguieron de fiesta en Tequila, donde semanas atrás tuvieron un feroz cruce con Ekaterina Ojeda. Fue la misma China Suárez quien publicó fotos junto a Mauro Icardi mostrando el look que eligieron para la ocasión aunque salió a la luz que habría sido una noche cargada de tensión.
"Dicen haberlos visto distinto.Ellos siempre están uno muy encima del otro, muy acaramelados, se muestran muy apasionados. Ayer, de suerte se agarraban de la mano”, aseguraon en Primicias Ya.
"Gente que estuvo ayer me dice que fue una noche tensa entre ellos. Estaban rodeados de amigos y él estaba con los amigos por un lado y ella estaba sentada por el otro. Entre ellos las cosas no fluían”, siguió Damasia Ochoa sobre lo que vieron los presentes
Ekaterina Ojeda prendió fuego a la China Suárez y Mauro Icardi
Ekaterina protagonizó la tapa de una famosa revista y dio detalles desconocidos de su cruce con la pareja en un boliche.
Tras hacerse famosa por haber provocado los celos de la China Suárez luego de que Mauro Icardi quisiera seducirla, Ekaterina Ojeda habló sin filtros y destrozó a la actriz por su violento comportamiento en Tequila.
"Vino a la mesa donde estábamos nosotros y me dio un empujón en el brazo. Yo no lo podía creer. Jamás me pasó algo así, en ningún boliche. Yo no estaba haciendo nada, ¿entendés? Me tomó por sorpresa. La miré y ella me miraba mal. Además, todos nos habían saludado excepto ella. Me pareció una desubicada”, dijo a la revista Paparazzi.
Indignada, Ekaterina contó cómo fue luego el acercamiento de Mauro Icardi.“Cuando le digo que ya me voy, es ahí cuando me pasa el brazo y me quiere encajar un beso en la boca antes de que me vaya. Y lo esquivo”.