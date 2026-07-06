Mauro Icardi sigue con su catarata de posteos en contra de Yanina Latorre luego de que la conductora revelara su crisis con la China Suárez y sacara a la luz una supuesta infidelidad de la actriz.
¡No para! Mauro Icardi volvió a atacar a Yanina Latorre: "Chiruza..."
En la tarde del domingo, Mauro Icardi explotó contra Yanina Latorre y le dijo de todo. Los detalles
Furioso, Mauro Icardi le respondó con todo amenazándola con mostrar pruebas de la existencia de una nueva amante de Diego Latorre que viviría en Miami. Además, picanteó a Yanina Latorre por no publicar el material que confirmaría el amorío de la China Suárez con un piloto.
“¡Qué silencio! Pobrecita la Aruzza tikitita... prometiste fuegos artificiales y tus ‘pruebas’ fueron dos chispitas de pólvora mojada y una tuerca de rosca floja que palanquean. ¿Se te apagó la mecha o qué pasó? Hablaste mucho y demostraste poco. Pensé que estabas para más”, arrancó Mauro en sus stories.
"Día lluvioso y.... Deseando que llegue el lunes para ver las pruebas, pero resulta que el finde abrimos el paraguas y al final no hay nada y ¿cambiamos de tema?. ¡¡¡Ayyyyyyy. Aruzza, Arruza o mejor dicho chiruza!!!", lanzó, sin filtro en otra historia.
Yanina Latorre le respondió a Mauro Icardi en vivo
En SQP, Yanina Latorre apuntó contra el jugador a quien acusó de ser uno los jugadores con menos códigos de la historia, entre otras cosas.
"No tenés otra cosa que decirme en la vida que cornuda, porque resisto todos los archivos. Yo prefiero ser cornuda, que es algo que no manejo. Yo no lo hice, no me mandé ninguna cagada, y no creo que una mujer tenga la culpa de ser cornuda, ni pase por ocuparse de la vida. Pero prefiero ser famosa por lo que digo, y con esto me das más importancia, porque te pica cuando hablo, porque digo la verdad, que pasar a la historia como el jugador con menos códigos de la historia del fútbol", expresó.
"Sos un pobre tipo, o sea, digno de lástima. Y otra peor, yo laburo todos los días de mi vida, resisto archivos, lo único que tenés para decirme es cornuda", siguió Yanina Latorre lapidaria