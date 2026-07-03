Mauro Icardi amenazó a Yanina Latorre: "La amante de tu marido..."

Mauro Icardi aseguró que Diego Latorre tiene una amante en Miami.

"Entre nos, sabemos que te tienen alterada y angustiada, CORNUDA", escribió aunque dijo que no mostrara su material por respeto a la familia de la conductora. "A vos te voy a hundir. Y con cosas reales, no como todo lo que publicás siempre inventado basado en tu única fuente", cerró contundente.

Yanina Latorre hundió a Mauro Icardi

En SQP, Yanina Latorre apuntó contra el jugador a quien acusó de ser uno los jugadores con menos códigos de la historia, entre otras cosas.

"No tenés otra cosa que decirme en la vida que cornuda, porque resisto todos los archivos. Yo prefiero ser cornuda, que es algo que no manejo. Yo no lo hice, no me mandé ninguna cagada, y no creo que una mujer tenga la culpa de ser cornuda, ni pase por ocuparse de la vida. Pero prefiero ser famosa por lo que digo, y con esto me das más importancia, porque te pica cuando hablo, porque digo la verdad, que pasar a la historia como el jugador con menos códigos de la historia del fútbol", expresó.

Yanina Latorre le respondió a Mauro Icardi.

"Sos un pobre tipo, o sea, digno de lástima. Y otra peor, yo laburo todos los días de mi vida, resisto archivos, lo único que tenés para decirme es cornuda", siguió Yanina Latorre lapidaria