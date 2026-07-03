Mauro Icardi salió con los tapones de punta luego de que Yanina Latorre revelara su crisis con la China Suárez y sacara a la luz una supuesta infidelidad de la actriz.
Mauro Icardi amenazó a Yanina Latorre: "La amante de tu marido..."
El impactante descargo de Mauro Icardi luego de que Yanina Latorre revelara la infidelidad de la China Suárez.
Furioso, Mauro Icardi apuntó contra la conductora y la amenazó con mostrar pruebas de la existencia de una nueva amante de Diego Latorre que viviría en Miami.
"¿Qué pasó Aruzza? ¿Andás nerviosa?. La gente se aburrió y ya no venden.Pero como que no si ayer nos dedicaste una maratón de programa de radio, programa de TV, 200 historias en IG y 200 comentarios en X", arrancó irónico. "¿Querés que hablemos de pruebas? Pruebas son las que tengo yo de la novia/amante fija de tu marido en Miami. Y estas son reales, no editadas", lanzó sin anestesia.
"Entre nos, sabemos que te tienen alterada y angustiada, CORNUDA", escribió aunque dijo que no mostrara su material por respeto a la familia de la conductora. "A vos te voy a hundir. Y con cosas reales, no como todo lo que publicás siempre inventado basado en tu única fuente", cerró contundente.
Yanina Latorre hundió a Mauro Icardi
En SQP, Yanina Latorre apuntó contra el jugador a quien acusó de ser uno los jugadores con menos códigos de la historia, entre otras cosas.
"No tenés otra cosa que decirme en la vida que cornuda, porque resisto todos los archivos. Yo prefiero ser cornuda, que es algo que no manejo. Yo no lo hice, no me mandé ninguna cagada, y no creo que una mujer tenga la culpa de ser cornuda, ni pase por ocuparse de la vida. Pero prefiero ser famosa por lo que digo, y con esto me das más importancia, porque te pica cuando hablo, porque digo la verdad, que pasar a la historia como el jugador con menos códigos de la historia del fútbol", expresó.
"Sos un pobre tipo, o sea, digno de lástima. Y otra peor, yo laburo todos los días de mi vida, resisto archivos, lo único que tenés para decirme es cornuda", siguió Yanina Latorre lapidaria