Yanina Latorre redobló la apuesta contra Mauro Icardi y le contestó luego de que el futbolista amenazara con mostrar pruebas de una nueva infidelidad de Diego Latorre.
Yanina Latorre volvió a hundir a Mauro Icardi: "Desesperado hablame..."
Explosión en las redes sociales por el descargo de Yanina Latorre el sábado por la noche.
Mauro Icardi aseguró que Latorre tendría una amante fija en Miami aunque no publicó ningún material por respeto a la familia de Yanina Latorre.
Fiel a su estilo, Yanina no se la dejó pasar y publicó un feroz descargo en su cuenta de Instagram. "Maurito no estás jugando el mundial? Tenés vida? Yo sí. Ahora estoy jugando con amigas el lunes te contesto", arrancó irónica.
"Me gusta que me extrañes y que estes pendiente. Si estás tan desesperado hablame por whatsapp. Besi", siguió anticipando un nuevo capítulo contra el jugador.
Yanina Latorre hundió a Mauro Icardi en vivo
Días antes, Yanina salió con los tapones de punta luego de que Mauro Icardi publicara una foto de ella con traje de payaso y recordándola la infidelidad de Diego Latorre.
En SQP, Yanina Latorre apuntó contra el jugador a quien acusó de ser uno los jugadores con menos códigos de la historia, entre otras cosas.
"No tenés otra cosa que decirme en la vida que cornuda, porque resisto todos los archivos. Yo prefiero ser cornuda, que es algo que no manejo. Yo no lo hice, no me mandé ninguna cagada, y no creo que una mujer tenga la culpa de ser cornuda, ni pase por ocuparse de la vida. Pero prefiero ser famosa por lo que digo, y con esto me das más importancia, porque te pica cuando hablo, porque digo la verdad, que pasar a la historia como el jugador con menos códigos de la historia del fútbol", expresó.
"Sos un pobre tipo, o sea, digno de lástima. Y otra peor, yo laburo todos los días de mi vida, resisto archivos, lo único que tenés para decirme es cornuda", siguió Yanina Latorre lapidaria.