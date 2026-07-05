Yanina Latorre volvió a hundir a Mauro Icardi: "Desesperado hablame..."

Yanina Latorre contestó las amenazas de Mauro Icardi.

"Me gusta que me extrañes y que estes pendiente. Si estás tan desesperado hablame por whatsapp. Besi", siguió anticipando un nuevo capítulo contra el jugador.

Yanina Latorre hundió a Mauro Icardi en vivo

Días antes, Yanina salió con los tapones de punta luego de que Mauro Icardi publicara una foto de ella con traje de payaso y recordándola la infidelidad de Diego Latorre.

En SQP, Yanina Latorre apuntó contra el jugador a quien acusó de ser uno los jugadores con menos códigos de la historia, entre otras cosas.

Yanina Latorre le contestó a Mauro Icardi sin anestesia.

"No tenés otra cosa que decirme en la vida que cornuda, porque resisto todos los archivos. Yo prefiero ser cornuda, que es algo que no manejo. Yo no lo hice, no me mandé ninguna cagada, y no creo que una mujer tenga la culpa de ser cornuda, ni pase por ocuparse de la vida. Pero prefiero ser famosa por lo que digo, y con esto me das más importancia, porque te pica cuando hablo, porque digo la verdad, que pasar a la historia como el jugador con menos códigos de la historia del fútbol", expresó.

"Sos un pobre tipo, o sea, digno de lástima. Y otra peor, yo laburo todos los días de mi vida, resisto archivos, lo único que tenés para decirme es cornuda", siguió Yanina Latorre lapidaria.