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La China Suárez salió vestida igual que Ekaterina Ojeda: las fotos

Los seguidores quedaron impactados con las fotos de la China Suárez copiando a Ekaterina. Los detalles

Por UNO
La China Suárez imitó a Ekaterina Ojeda en su look.

La China Suárez imitó a Ekaterina Ojeda en su look.

Tras subir un llamativo video juntos para desmintir las versiones de crisis y separación, la China Suárez y Mauro Icardi volvieron a disfrutar de la noche de Buenos Aires.

Una vez más Mauro Icardi y la China Suárez cenaron en el restaurante Gardiner y siguieron de fiesta en Tequila, donde semanas atrás tuvieron un feroz cruce con Ekaterina Ojeda.

Fue la misma China Suárez quien publicó fotos junto a Mauro Icardi mostrando el look que eligieron para la ocasión y los seguidores quedaron impactados con su outfit.

La China Suárez le copió a Ekaterina Ojeda.

La China Suárez le copió a Ekaterina Ojeda.

La China Suárez apostó por unos shorts XS de lentejuelas plateadas con medias negras transparentes igual al conjutno que lució Ekaterina Ojeda en su producción para Paparazzi que salió horas antes.

La China Suárez le copió a Ekaterina Ojeda.

La China Suárez le copió a Ekaterina Ojeda.

La noche tensa de China Suárez y Mauro Icardi

Si bien subieron fotos enamorados salió a la luz que habría sido una noche cargada de tensión.

"Dicen haberlos visto distinto.Ellos siempre están uno muy encima del otro, muy acaramelados, se muestran muy apasionados. Ayer, de suerte se agarraban de la mano”, aseguraon en Primicias Ya.

"Gente que estuvo ayer me dice que fue una noche tensa entre ellos. Estaban rodeados de amigos y él estaba con los amigos por un lado y ella estaba sentada por el otro. Entre ellos las cosas no fluían”, siguió Damasia Ochoa sobre lo que vieron los presentes

Ekaterina Ojeda prendió fuego a la China Suárez y Mauro Icardi

Ekaterina protagonizó la tapa de una famosa revista y dio detalles desconocidos de su cruce con la pareja en un boliche.

Tras hacerse famosa por haber provocado los celos de la China Suárez luego de que Mauro Icardi quisiera seducirla, Ekaterina Ojeda habló sin filtros y destrozó a la actriz por su violento comportamiento en Tequila.

"Vino a la mesa donde estábamos nosotros y me dio un empujón en el brazo. Yo no lo podía creer. Jamás me pasó algo así, en ningún boliche. Yo no estaba haciendo nada, ¿entendés? Me tomó por sorpresa. La miré y ella me miraba mal. Además, todos nos habían saludado excepto ella. Me pareció una desubicada”, dijo a la revista Paparazzi.

Indignada, Ekaterina contó cómo fue luego el acercamiento de Mauro Icardi.“Cuando le digo que ya me voy, es ahí cuando me pasa el brazo y me quiere encarar y dar un beso y yo lo esquivo".

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