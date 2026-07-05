La China Suárez salió vestida igual que Ekaterina Ojeda: las fotos

La China Suárez le copió a Ekaterina Ojeda.

La China Suárez apostó por unos shorts XS de lentejuelas plateadas con medias negras transparentes igual al conjutno que lució Ekaterina Ojeda en su producción para Paparazzi que salió horas antes.

La China Suárez le copió a Ekaterina Ojeda.

La noche tensa de China Suárez y Mauro Icardi

Si bien subieron fotos enamorados salió a la luz que habría sido una noche cargada de tensión.

"Dicen haberlos visto distinto.Ellos siempre están uno muy encima del otro, muy acaramelados, se muestran muy apasionados. Ayer, de suerte se agarraban de la mano”, aseguraon en Primicias Ya.

"Gente que estuvo ayer me dice que fue una noche tensa entre ellos. Estaban rodeados de amigos y él estaba con los amigos por un lado y ella estaba sentada por el otro. Entre ellos las cosas no fluían”, siguió Damasia Ochoa sobre lo que vieron los presentes

Ekaterina Ojeda prendió fuego a la China Suárez y Mauro Icardi

Ekaterina protagonizó la tapa de una famosa revista y dio detalles desconocidos de su cruce con la pareja en un boliche.

Tras hacerse famosa por haber provocado los celos de la China Suárez luego de que Mauro Icardi quisiera seducirla, Ekaterina Ojeda habló sin filtros y destrozó a la actriz por su violento comportamiento en Tequila.

"Vino a la mesa donde estábamos nosotros y me dio un empujón en el brazo. Yo no lo podía creer. Jamás me pasó algo así, en ningún boliche. Yo no estaba haciendo nada, ¿entendés? Me tomó por sorpresa. La miré y ella me miraba mal. Además, todos nos habían saludado excepto ella. Me pareció una desubicada”, dijo a la revista Paparazzi.

Indignada, Ekaterina contó cómo fue luego el acercamiento de Mauro Icardi.“Cuando le digo que ya me voy, es ahí cuando me pasa el brazo y me quiere encarar y dar un beso y yo lo esquivo".