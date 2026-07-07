Yanina Latorre le respondió a Mauro Icardi tras sus amenazas: "Cuando vi..."

Yanina Latorre reveló el nuevo trabajo de Mauro Icardi.

Sin filtro, Yanina mencionó las condiciones que tendrá que cumplir Icardi como representante de la institución y aprovechó la oportunidad para disparar contra el jugador. “Tratarme de ‘vieja’, ‘cornuda’, insultarme… No da porque quedás mal. Ahora entiendo, porque a mí me podés psicopatear, amenazar, decir que me vas a hundir… Yo no le tengo miedo a nadie porque yo laburo y me río, pero cuando vi esto entendí tu locura y dije ‘Vamos a dejarlo pasar’”, lanzó irónica.

Mauro Icardi chicaneó a Yanina Latorre

Mauro Icardi sigue con su catarata de posteos en contra de Yanina Latorre luego de que la conductora revelara su crisis con la China Suárez y sacara a la luz una supuesta infidelidad de la actriz.

Furioso, Mauro Icardi le respondó con todo amenazándola con mostrar pruebas de la existencia de una nueva amante de Diego Latorre que viviría en Miami. Además, picanteó a Yanina Latorre por no publicar el material que confirmaría el amorío de la China Suárez con un piloto.

“¡Qué silencio! Pobrecita la Aruzza tikitita... prometiste fuegos artificiales y tus ‘pruebas’ fueron dos chispitas de pólvora mojada y una tuerca de rosca floja que palanquean. ¿Se te apagó la mecha o qué pasó? Hablaste mucho y demostraste poco. Pensé que estabas para más”, arrancó Mauro en sus stories.

Mauro Icardi acusó a Yanina Latorre de no tener pruebas.

"Día lluvioso y.... Deseando que llegue el lunes para ver las pruebas, pero resulta que el finde abrimos el paraguas y al final no hay nada y ¿cambiamos de tema?. ¡¡¡Ayyyyyyy. Aruzza, Arruza o mejor dicho chiruza!!!", lanzó, sin filtro en otra historia.