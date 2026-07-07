Yanina Latorre redobló la apuesta contra Mauro Icardi y le contestó en vivo luego de que el futbolista amenazara con "hundirla" y mostrar pruebas de una nueva infidelidad de Diego Latorre.
Yanina Latorre le respondió a Mauro Icardi tras sus amenazas: "Cuando vi..."
El explosivo descargo de Yanina Latorre tras los posteos de Mauro Icardi el fin de semana. Los detalles
Mauro Icardi explotó de furia tras la revelación de Yanina Latorre sobre el supuesto amorío de la China Suárez con un pliloto de turismo carretera.
Fiel a su estilo, Yanina Latorre le respondió burlándose del trabajo que aceptó el futbolista para poder salir del país: "embajador de marca de una famosa clínica de Turquía".
Sin filtro, Yanina mencionó las condiciones que tendrá que cumplir Icardi como representante de la institución y aprovechó la oportunidad para disparar contra el jugador. “Tratarme de ‘vieja’, ‘cornuda’, insultarme… No da porque quedás mal. Ahora entiendo, porque a mí me podés psicopatear, amenazar, decir que me vas a hundir… Yo no le tengo miedo a nadie porque yo laburo y me río, pero cuando vi esto entendí tu locura y dije ‘Vamos a dejarlo pasar’”, lanzó irónica.
Mauro Icardi chicaneó a Yanina Latorre
Mauro Icardi sigue con su catarata de posteos en contra de Yanina Latorre luego de que la conductora revelara su crisis con la China Suárez y sacara a la luz una supuesta infidelidad de la actriz.
Furioso, Mauro Icardi le respondó con todo amenazándola con mostrar pruebas de la existencia de una nueva amante de Diego Latorre que viviría en Miami. Además, picanteó a Yanina Latorre por no publicar el material que confirmaría el amorío de la China Suárez con un piloto.
“¡Qué silencio! Pobrecita la Aruzza tikitita... prometiste fuegos artificiales y tus ‘pruebas’ fueron dos chispitas de pólvora mojada y una tuerca de rosca floja que palanquean. ¿Se te apagó la mecha o qué pasó? Hablaste mucho y demostraste poco. Pensé que estabas para más”, arrancó Mauro en sus stories.
"Día lluvioso y.... Deseando que llegue el lunes para ver las pruebas, pero resulta que el finde abrimos el paraguas y al final no hay nada y ¿cambiamos de tema?. ¡¡¡Ayyyyyyy. Aruzza, Arruza o mejor dicho chiruza!!!", lanzó, sin filtro en otra historia.