En medio del escándalo de Icardi con Yanina Latorre, la China Suárez festejó y se armó

La China Suárez celebró el triunfo de la Selección.

Aprovechando su estadía en el país, la China Suárez salió a recorrer las calles de Buenos Aires celebrando desde su auto y compartió su emoción con su hijo Amancio a quien vistió con los colores de la albiceleste para la ocasión.

La tensa reconciliación de la China Suárez y Mauro Icardi

Tras desmintir las versiones de crisis y separación, la China Suárez y Mauro Icardi volvieron a disfrutar de la noche de Buenos Aires.

Una vez más Mauro Icardi y la China Suárez cenaron en el restaurante Gardiner y siguieron de fiesta en Tequila, donde semanas atrás tuvieron un feroz cruce con Ekaterina Ojeda. Fue la misma China Suárez quien publicó fotos junto a Mauro Icardi mostrando el look que eligieron para la ocasión aunque salió a la luz que habría sido una noche cargada de tensión.

"Dicen haberlos visto distinto.Ellos siempre están uno muy encima del otro, muy acaramelados, se muestran muy apasionados. Ayer, de suerte se agarraban de la mano”, aseguraron en Primicias Ya.

"Gente que estuvo ayer me dice que fue una noche tensa entre ellos. Estaban rodeados de amigos y él estaba con los amigos por un lado y ella estaba sentada por el otro. Entre ellos las cosas no fluían”, siguió Damasia Ochoa sobre lo que vieron los presentes.