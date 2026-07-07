La China Suárez reapareció en las redes sociales en medio de la feroz guerra que estalló entre Mauro Icardi y Yanina Latorre.
En medio del escándalo de Icardi con Yanina Latorre, la China Suárez festejó y se armó
Explosión en las redes sociales por el último posteo de la China Suárez en plena guerra de Icardi contra Yanina Latorre.
Luego de que Yanina Latorre revelara el amorío de la China Suárez con el piloto Franco Deambrosi, Icardi no ha parado de publicar posteos en contra de la conductora.
Si bien desde hace años la China Suárez mantiene una mala relación con Yanina, la actriz no hizo referencia a lo sucedido aunque no dudó en mostrar su festejo por el triunfo de Argentina ante Egipcio.
Aprovechando su estadía en el país, la China Suárez salió a recorrer las calles de Buenos Aires celebrando desde su auto y compartió su emoción con su hijo Amancio a quien vistió con los colores de la albiceleste para la ocasión.
La tensa reconciliación de la China Suárez y Mauro Icardi
Tras desmintir las versiones de crisis y separación, la China Suárez y Mauro Icardi volvieron a disfrutar de la noche de Buenos Aires.
Una vez más Mauro Icardi y la China Suárez cenaron en el restaurante Gardiner y siguieron de fiesta en Tequila, donde semanas atrás tuvieron un feroz cruce con Ekaterina Ojeda. Fue la misma China Suárez quien publicó fotos junto a Mauro Icardi mostrando el look que eligieron para la ocasión aunque salió a la luz que habría sido una noche cargada de tensión.
"Dicen haberlos visto distinto.Ellos siempre están uno muy encima del otro, muy acaramelados, se muestran muy apasionados. Ayer, de suerte se agarraban de la mano”, aseguraron en Primicias Ya.
"Gente que estuvo ayer me dice que fue una noche tensa entre ellos. Estaban rodeados de amigos y él estaba con los amigos por un lado y ella estaba sentada por el otro. Entre ellos las cosas no fluían”, siguió Damasia Ochoa sobre lo que vieron los presentes.