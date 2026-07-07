El video que compromete a la China Suárez y Franco Deambrosi

En medio de las repercusiones por el descargo de Franco Deambrosi confirmando que tuvo un romance con la China Suárez siguen saliendo a la luz pruebas del vínculo entre ambos.
Luego de que Yanina Latorre publicara una foto del piloto, el joven rompió el silencio. "Es verdad que tuve algo con la China Suárez" dijo aunque no especificó el momento en el que se dio la relación.
A pesar de esto, llamó la atención uno de los posteos que Franco Deambrosi realizó tras la revelación de la noticia acompañándolo con la canción "Oye mi amor" de Maná, mismo tema que la China Suárez eligió días antes para un video que grabó viajando sola en un auto.
"El mejor tema de Maná y no pienso discutirlo", escribió la China junto a la publicación agregando la descripción "Cuando psicis está enamorado".
El primer descargo del supuesto "amante" de la China Suárez
En medio de las repercusiones que generó la noticia dada por Yanina Latorre, Franco Deambrosi rompió el silencio publicando un llamativo descargo en su cuenta de Instagram refiriéndose a los rumores sobre su vida sentimental y dejando la puerta abierta a especulaciones.
“No todo lo que se dice es cierto. Pero tampoco todo merece ser aclarado”, comenzó escribiendo sembrando la duda.
“En estos días estuve recibiendo muchísimos mensajes y, sinceramente, no estoy muy acostumbrado a esta exposición. Siempre tuve un perfil más bajo y bastante reservado con mi vida personal”.
“Esto me hizo aprender que cuanto más hablan de vos, menos tenés que explicar. Hay conexiones que no necesitan títulos, fotos ni confirmaciones para existir, y eso solo nosotros lo sabemos”.
Para cerrar, Franco aseguró que seguirá concentrado en su carrera deportiva. “Mientras algunos intentan entender qué pasa, yo sigo enfocado en lo mío. Nos vemos en la pista. #88”.