Mauro Icardi dio más pistas de la "amante" de Diego Latorre: "Odontóloga..."

Mauro Icardi volvió a dar pistas sobre la supuesta amante de Diego Latorre.

Además, Mauro agregó un video de un programa en el que Yanina Latorre contaba cuando salió a buscar a Diego por el barrio que al no contestar el teléfono lo imaginó con otra mujer. “Cuando lo encontré, lo quise pisar con el auto. Me agarró un ataque, como que me imaginé que salía de una casa de una vecina”, admitió

Mauro Icardi amenazó a Yanina Latorre

El día anterior, Mauro picanteó a Yanina Latorre por no publicar el material que confirmaría el amorío de la China Suárez con un piloto.

“¡Qué silencio! Pobrecita la Aruzza tikitita... prometiste fuegos artificiales y tus ‘pruebas’ fueron dos chispitas de pólvora mojada y una tuerca de rosca floja que palanquean. ¿Se te apagó la mecha o qué pasó? Hablaste mucho y demostraste poco. Pensé que estabas para más”, arrancó Mauro en sus stories.

"Día lluvioso y.... Deseando que llegue el lunes para ver las pruebas, pero resulta que el finde abrimos el paraguas y al final no hay nada y ¿cambiamos de tema?. ¡¡¡Ayyyyyyy. Aruzza, Arruza o mejor dicho chiruza!!!", lanzó, sin filtro en otra historia.