Mauro Icardi sigue con su catarata de posteos en contra de Yanina Latorre luego de que la conductora revelara su crisis con la China Suárez y sacara a la luz una supuesta infidelidad de la actriz.
Mauro Icardi dio más pistas de la "amante" de Diego Latorre: "Odontóloga..."
Explosión en las redes sociales por un nuevo posteo de Mauro Icardi contra Yanina Latorre. Los detalles
Furioso, Mauro Icardi le respondió con todo amenazándola con mostrar pruebas de la existencia de una nueva amante de Diego Latorre que viviría en Miami. Según el futbolista, Diego tendría un affaire con una amante fija que sería una "vecina" y ahora dejó entreveer que es odontóloga.
"Aruzza. ¡¡¡Qué calladita estuviste hoy!!! Cómo venimos con el enigmático? ¿Alguna idea?". Y agregó: "Segunda pista: Si saco de noche a pasear los perros, ¿creés que alguna odontóloga me atenderá?", escribió en sus stories.
Además, Mauro agregó un video de un programa en el que Yanina Latorre contaba cuando salió a buscar a Diego por el barrio que al no contestar el teléfono lo imaginó con otra mujer. “Cuando lo encontré, lo quise pisar con el auto. Me agarró un ataque, como que me imaginé que salía de una casa de una vecina”, admitió
Mauro Icardi amenazó a Yanina Latorre
El día anterior, Mauro picanteó a Yanina Latorre por no publicar el material que confirmaría el amorío de la China Suárez con un piloto.
“¡Qué silencio! Pobrecita la Aruzza tikitita... prometiste fuegos artificiales y tus ‘pruebas’ fueron dos chispitas de pólvora mojada y una tuerca de rosca floja que palanquean. ¿Se te apagó la mecha o qué pasó? Hablaste mucho y demostraste poco. Pensé que estabas para más”, arrancó Mauro en sus stories.
"Día lluvioso y.... Deseando que llegue el lunes para ver las pruebas, pero resulta que el finde abrimos el paraguas y al final no hay nada y ¿cambiamos de tema?. ¡¡¡Ayyyyyyy. Aruzza, Arruza o mejor dicho chiruza!!!", lanzó, sin filtro en otra historia.