Ernestina Pais: El urgente descargo de José María Muscari tras ser citado a declarar

"A las 20:30, una productora de Crónica TV se comunicó conmigo para consultar si Ernestina había llegado al teatro e informarme que había sufrido un accidente. Inmediatamente llamé al teatro para verificar si ya había arribado“, relató. "A las 20:35 intenté comunicarme con Ernestina para saber qué había sucedido, sin imaginar la gravedad de la situación. Como era de esperar, nadie respondió a su teléfono“, expresó.

Muscari explicó que fue el hijo de Ernestina Pais quien les confirmó el peor desenlacen. "Recién a las 20:50, el elenco y yo nos enteramos de lo ocurrido por su hijo, Benicio“, señaló. "Cualquier otra versión que altere esta secuencia de hechos solo contribuye a generar interés mediático a partir de información tergiversada y desinformación“, concluyó,

Cómo fue el accidente de Ernestina Pais

De acuerdo con información oficial, el choque ocurrió en el cruce ferroviario de las calles Sáenz Peña y El Cano, en la localidad de Martínez. Por causas que se investigan, el Honda City negro que conducía la periodista Ernestina Pais cruzó con la barrera baja y fue impactado por el tren sobre el lateral del conductor, lo que causó el deceso inmediato de la conductora.

Así quedó el auto de Ernestina Pais tras ser arrollado por el tren.

Ernestina Pais sufría de depresión y una adicción al alcohol por la que estuvo internada en 2023. También fue internada en 2024 por un brote psicótico que daba cuenta de su delicado estado de salud mental. Por este motivo todo el caso está bajo investigación de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio (UFI) de Martínez, una fiscalía descentralizada perteneciente al Departamento Judicial de San Isidro.