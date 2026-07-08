Andrea del Boca generó gran preocupación luego de tener un ataque de nervios y terminar a los gritos en la casa de Gran Hermano 2026: Generación Dorada.
Insólito ataque de nervios de Andrea del Boca en Gran Hermano: "¡Mie... de personas!"
Explosión en las redes sociales por el ataque de Andrea del Boca a los gritos en la casa de Gran Hermano.
Durante una actividad grupal en la que los participantes exponían sus sentimientos más intimos, Andrea del Boca rompió en llanto y estalló recordando la polémica que se generó por la novela que grabó y nunca salió al aire. Además, la actriz se mostró de lo más dolida y angustiada por los últimos trabajos junto a su padre Nicolás del Boca con quien grabó la polémcia serie "Mamá corazón".
"Este lugar es muy especial porque fue acá donde trabajé por última vez con mi papá. Te fuiste por unas mierdas de personas. Y, aunque haya salido absolutamente absuelta, nadie me va a devolver a mi padre", gritó Andrea dejando a todos sus compañeros conmocionados.
"Mamá te extraño y te necesito", siguió Andrea del Boca generando especulaciones sobre su posible salida de la casa de Gran Hermano.
Andrea del Boca prendió fuego a la producción de Gran Hermano
Andrea del Boca regresó y habló por primera vez de su ausencia en los medios durante sus días afuera de la casa.
A diferencia del resto de los eliminados, Andrea del Boca no visitó ningún programa de televisión, incluso el debate conducido por Santiago del Moro, generando toda una ola de especulaciones.
Ahora, fue la misma Andrea del Boca quien en una conversación con sus compañeros expusó la razón de su silencio y prendió fuego a la producción de Gran Hermano 2026.
"Yo no estuve en programas en el afuera porque eso lo había consencuado con el Big. Estaba en limbo, yo iba a volver a entrar, entonces ir a todos los programas iba a ser como que había salido del juego", dijo y las redes estallaron.