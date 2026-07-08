Insólito ataque de nervios de Andrea del Boca en Gran Hermano: "¡Mie... de personas!"

"Mamá te extraño y te necesito", siguió Andrea del Boca generando especulaciones sobre su posible salida de la casa de Gran Hermano.

Andrea del Boca prendió fuego a la producción de Gran Hermano

Andrea del Boca regresó y habló por primera vez de su ausencia en los medios durante sus días afuera de la casa.

A diferencia del resto de los eliminados, Andrea del Boca no visitó ningún programa de televisión, incluso el debate conducido por Santiago del Moro, generando toda una ola de especulaciones.

Ahora, fue la misma Andrea del Boca quien en una conversación con sus compañeros expusó la razón de su silencio y prendió fuego a la producción de Gran Hermano 2026.

"Yo no estuve en programas en el afuera porque eso lo había consencuado con el Big. Estaba en limbo, yo iba a volver a entrar, entonces ir a todos los programas iba a ser como que había salido del juego", dijo y las redes estallaron.