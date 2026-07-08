Andrea del Boca abandonó Gran Hermano 2026: Generación Dorada luego de tener un ataque de nervios y terminar a los gritos durante una actividad el miércoles por la tarde.
¡Dramático! Andrea del Boca abandonó Gran Hermano entre lágrimas
Conmoción en las redes por la inesperada salida de Andrea del Boca de Gran Hermano. Los detalles
Todo comenzó cuando Andrea del Boca fue llamada al confesionario donde le comunicaron el problema de salud que está viviendo su madre de 95 años. "No es de gravedad, pero estoy obligado a transmitirte lo que está pasando”, aclaró la voz de la casa. “Dicho esto, si bien es tu hija la que necesita tu presencia fuera de la casa, creo que es momento de que abandones mi casa para ocuparte de tu mamá. ¿Estás de acuerdo?”, agregó.
Sin dudarlo, Andrea del Boca aceptó retirarse de la casa. “Si, siempre dije que estaba acá con el acuerdo de ellas y que, obviamente, primero están mi mamá y mi hija”, dijo.
“Ha sido un honor para mí que me invitaras a tu casa. He sido muy feliz. Hoy pude empezar a sanar una herida que la llevo puesta, pero no sé si eso le hizo bien o no a mi mamá. No quise…. Pero bueno, ese es el poder tuyo que me lleva a lugares muy íntimos y muy profundos”, agregó para luego despedirse de sus compañeros y abandonar la casa por tercera vez.
El ataque de nervios de Andrea del Boca
Durante una actividad grupal en la que los participantes exponían sus sentimientos más intimos, Andrea del Boca rompió en llanto y estalló recordando la polémica que se generó por la novela que grabó y nunca salió al aire. Además, la actriz se mostró de lo más dolida y angustiada por los últimos trabajos junto a su padre Nicolás del Boca con quien grabó la polémcia serie "Mamá corazón".
"Este lugar es muy especial porque fue acá donde trabajé por última vez con mi papá. Te fuiste por unas mierdas de personas. Y, aunque haya salido absolutamente absuelta, nadie me va a devolver a mi padre", gritó Andrea dejando a todos sus compañeros conmocionados.
"Mamá te extraño y te necesito", siguió Andrea del Boca generando especulaciones sobre su posible salida de la casa de Gran Hermano.