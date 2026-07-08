¡Dramático! Andrea del Boca abandonó Gran Hermano entre lágrimas

“Ha sido un honor para mí que me invitaras a tu casa. He sido muy feliz. Hoy pude empezar a sanar una herida que la llevo puesta, pero no sé si eso le hizo bien o no a mi mamá. No quise…. Pero bueno, ese es el poder tuyo que me lleva a lugares muy íntimos y muy profundos”, agregó para luego despedirse de sus compañeros y abandonar la casa por tercera vez.

El ataque de nervios de Andrea del Boca

Durante una actividad grupal en la que los participantes exponían sus sentimientos más intimos, Andrea del Boca rompió en llanto y estalló recordando la polémica que se generó por la novela que grabó y nunca salió al aire. Además, la actriz se mostró de lo más dolida y angustiada por los últimos trabajos junto a su padre Nicolás del Boca con quien grabó la polémcia serie "Mamá corazón".

"Este lugar es muy especial porque fue acá donde trabajé por última vez con mi papá. Te fuiste por unas mierdas de personas. Y, aunque haya salido absolutamente absuelta, nadie me va a devolver a mi padre", gritó Andrea dejando a todos sus compañeros conmocionados.

"Mamá te extraño y te necesito", siguió Andrea del Boca generando especulaciones sobre su posible salida de la casa de Gran Hermano.