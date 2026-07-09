Ekaterina Ojeda trató de vaga a la China Suárez

“No la sigo pero nunca la vi en un canje ni en un video ni en un reel ni en un tik tok. Laburando, no. Sólo la vi en noticias con gente criticándola, ningún halago. Sé que estuvo en Casi Ángeles, pero tampoco la vi…”., dijo menospreciando la carrera de la China Suárez en los medios.

Cómo fue el cruce entre Ekaterina, Mauro Icardi y la China Suárez en un boliche

Tras hacerse famosa por haber provocado los celos de la China Suárez luego de que Mauro Icardi quisiera seducirla, Ekaterina Ojeda habló sin filtros y destrozó a la actriz por su violento comportamiento en Tequila.

"Vino a la mesa donde estábamos nosotros y me dio un empujón en el brazo. Yo no lo podía creer. Jamás me pasó algo así, en ningún boliche. Yo no estaba haciendo nada, ¿entendés? Me tomó por sorpresa. La miré y ella me miraba mal. Además, todos nos habían saludado excepto ella. Me pareció una desubicada”, dijo a la revista Paparazzi.

Indignada, Ekaterina contó cómo fue luego el acercamiento de Mauro Icardi.“Cuando le digo que ya me voy, es ahí cuando me pasa el brazo y me quiere encajar un beso en la boca antes de que me vaya. Y lo esquivo”.