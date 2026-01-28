La China Suárez se mostró desde el gimnasio y generó revuelo con su cambiada figura

china suarez gimnasio La China Suárez revolucionó las redes con su selfie desde el gimnasio.

El día anterior, la China Suárez se hizo un nuevo retoque estético en su rostro que, según trascendió, fue para borrar una cicatriz en su frente. Fue la misma China la que presumió los resultados de su tratamiento con una selfie con su rostro en primer plano y los comentarios sobre su aspecto no tardaron en llegar. "Parece una momia", "Más revoque que una pared", "Se está haciendo de nuevo", escribieron los usuarios.

china suarez retoque estetico La China Suárez presumió su nuevo retoque estético.

Escandalosa acusación sobre la China Suárez: "Es una atorranta que..."

La China Suárez volvió al centro de la polémica por los fuertes dichos de Wanda sobre su olor corporal. En el programa de Moria Casán analizaron los suúestos chats privados entre Wanda Nara y Mauro Icardi, y Gabriel Olivieri,íntimo amigo de Pampita, no se guardó nada

“La China Suárez fue la primera sirena de la historia, porque las sirenas destruían a los marineros. Ella es una mujer que se dedica a destruir muchos hombres”, arrancó. “Yo entiendo a Wanda. Soy team Wanda. Es una pena que esa familia se haya terminado. Me gustaba mucho la pareja de Wanda e Icardi”, siguió.

china atorrantq Gabriel Olivieri fulminó a la China Suárez.

Además, Olivieri dio su opinió sobre la decisión de Wanda Nara de exponer los chats en las redes. "A Wanda le sacaron el marido. Ella era feliz con su marido y sus hijos, y una atorranta se metió en su vida... A mí me sacás a mi marido y te hago la vida imposible”, sentenció justificando la conducta de la rubia.