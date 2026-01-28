En medio de las repercusiones por la última pelea entre Wanda Nara y Mauro Icardi, la China Suárez sigue disfrutando de su vida en Estambul.
La China Suárez se mostró desde el gimnasio y generó revuelo con su cambiada figura
Explosión en las redes sociales por la postal de la China Suárez presumiendo su físico desde Estambul. Todos los detalles
Desde el frío de Turquía, la China Suárez se animó a publicar un collage de fotos mostrando parte de su lujosa rutina aunque fue una imagen la que se robó toda la atención.
La China Suárez sorprendió a sus seguidores fotografiándose desde el gimnasio dejando a la vista su estilizada figura marcada con un bodysuit ultra XS.
El día anterior, la China Suárez se hizo un nuevo retoque estético en su rostro que, según trascendió, fue para borrar una cicatriz en su frente. Fue la misma China la que presumió los resultados de su tratamiento con una selfie con su rostro en primer plano y los comentarios sobre su aspecto no tardaron en llegar. "Parece una momia", "Más revoque que una pared", "Se está haciendo de nuevo", escribieron los usuarios.
Escandalosa acusación sobre la China Suárez: "Es una atorranta que..."
La China Suárez volvió al centro de la polémica por los fuertes dichos de Wanda sobre su olor corporal. En el programa de Moria Casán analizaron los suúestos chats privados entre Wanda Nara y Mauro Icardi, y Gabriel Olivieri,íntimo amigo de Pampita, no se guardó nada
“La China Suárez fue la primera sirena de la historia, porque las sirenas destruían a los marineros. Ella es una mujer que se dedica a destruir muchos hombres”, arrancó. “Yo entiendo a Wanda. Soy team Wanda. Es una pena que esa familia se haya terminado. Me gustaba mucho la pareja de Wanda e Icardi”, siguió.
Además, Olivieri dio su opinió sobre la decisión de Wanda Nara de exponer los chats en las redes. "A Wanda le sacaron el marido. Ella era feliz con su marido y sus hijos, y una atorranta se metió en su vida... A mí me sacás a mi marido y te hago la vida imposible”, sentenció justificando la conducta de la rubia.