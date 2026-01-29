¿Ian Lucas se burló de la edad de Evangelina Anderson?

ian lucas enojo evangelina Ian Lucas sin filtro sobre presente sentimental.

Además, Ian Lucas no dudó en resaltar que está disfrutando de su juventud, lo que podría ser una indirecta para Evangelina Anderson quien le lleva más de diez años de diferencia. "Estoy saliendo con mis amigos, pasándola bien. Estoy disfrutando de mi edad y de la soltería... Tengo 26 años, me gusta salir, estoy soltero y me gusta disfrutar con mis amigos", dijo Ian.

Cómo fue la separación de Ian Lucas y Evangelina Anderson

Evangelina Anderson e Ian Lucas se mostraron juntos desde Punta del Este y ahora, se develó la razón de su separación tras breves meses de fogoso romance.

En el Diario de Mariana, Guido Zaffora fue quien dio detalles del vínculo de Evangelina Anderson e Ian Lucas. "Sí hubo taka-taka", arrancó el panelista divertido confirmando los encuentros físicos entre los participantes de Masterchef Celebrity.

evangelina ian lucas Se terminó el amor entre Evangelina Anderson e Ian Lucas.

"Ian Lucas quería más, quería formalizar", agregó Zaffora asegurando que fue Evangelina Anderson quien no quiso dar un paso más en su noviazgo con el you tuber de 26 años, quien también fue visto disfrutando de la noche de Mar del Plata junto a Grego Rosello, Mernuel y Bauletti.

¿Evangelina Anderson con Maxi Kilates?

Según revelaron en LAM, se trata de Maximiliano Appap, más conocido como Maxi Kilates, cantante del grupo 18 Kilates y ex novio de Lucila “la Tora” Villar, participante de Gran Hermanp.

“El sábado pasado, la vieron que fue de incógnito a ver a un cantante a un festival, invitada por él. Ella estaba atrás del escenario con una gorrita, muy escondida. Él es Maxi Kilates”, arrancó Caro Molinari sobre las intenciones de Evangelina Anderson de pasar desapercibida.

A pesar de esto, las angelitas recordaron las polémicas actitudes de Maxi Kilates con la Tora. “Le hizo de todo, todo lo que está mal”. “Ella se separó de él porque él le metió los cuernos con cuanta mujer pudo y, además, había situaciones donde él le gritaba mucho. Ella, durante el último tiempo de la relación, lloró mucho”, agregó Pepe Ochoa sobre el cantante relacionado con Evangelina Anderson.