Días atrás Evangelina Anderson e Ian Lucas dejaron de seguirse y volvieron a seguirse en su cuentas de Instagram, luego de que se viralizara una foto de Evangelina junto a Martín Demichelis.
¡Se supo! El escandaloso motivo de la separación de Evangelina Anderson e Ian Lucas
Salió a la luz la verdadera razón del distanciamiento entre Evangelina Anderson e Ian Lucas. Todos los detalles
Luego, Evangelina Anderson e Ian Lucas se mostraron juntos desde Punta del Este y ahora, se develó la razón de su separación tras breves meses de fogoso romance.
En el Diario de Mariana, Guido Zaffora fue quien dio detalles del vínculo de Evangelina Anderson e Ian Lucas. "Sí hubo taka-taka", arrancó el panelista divertido confirmando los encuentros físicos entre los participantes de Masterchef Celebrity.
"Ian Lucas quería más, quería formalizar", agregó Zaffora asegurando que fue Evangelina Anderson quien no quiso dar un paso más en su noviazgo con el you tuber de 26 años, quien también fue visto disfrutando de la noche de Mar del Plata junto a Grego Rosello, Mernuel y Bauletti.
Evangelina Anderson cerca del ex de la Tora de Gran Hermano
Según revelaron en LAM, se trata de Maximiliano Appap, más conocido como Maxi Kilates, cantante del grupo 18 Kilates y ex novio de Lucila “la Tora” Villar, participante de Gran Hermanp.
“El sábado pasado, la vieron que fue de incógnito a ver a un cantante a un festival, invitada por él. Ella estaba atrás del escenario con una gorrita, muy escondida. Él es Maxi Kilates”, arrancó Caro Molinari sobre las intenciones de Evangelina Anderson de pasar desapercibida.
A pesar de esto, las angelitas recordaron las polémicas actitudes de Maxi Kilates con la Tora. “Le hizo de todo, todo lo que está mal”. “Ella se separó de él porque él le metió los cuernos con cuanta mujer pudo y, además, había situaciones donde él le gritaba mucho. Ella, durante el último tiempo de la relación, lloró mucho”, agregó Pepe Ochoa sobre el cantante relacionado con Evangelina Anderson.