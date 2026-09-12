Cómo es el túnel subacuático de 3 kilómetros que unirá a Argentina con Chile

La obra promete revolucionar la integración territorial entre Chile y la Argentina, ofreciendo una vía terrestre permanente hacia la isla Grande de Tierra del Fuego. Actualmente, el cruce de vehículos y transporte de carga entre el extremo continental y el insular depende exclusivamente del servicio de barcazas y ferris, una logística que suele interrumpirse con frecuencia debido a los vientos huracanados y las marejadas características de la zona.

Cómo es la megaobra proyectada para unir Argentina y Chile

El diseño preliminar de la infraestructura plantea una solución vial directa para sortear el brazo de mar que separa el territorio continental sudamericano de la isla: