La UNCuyo abre un curso sobre minería y legislación ambiental para profesionales

La capacitación tendrá una duración de 24 horas reloj, distribuidas en ocho encuentros de tres horas, de 17 a 20. El cursado será híbrido: las clases se dictarán presencialmente en la Facultad de Derecho y se habilitará la participación virtual sincrónica para quienes residan a más de 170 kilómetros de la institución.

Qué temas se estudiarán en el seminario de derecho minero

Uno de los ejes de la propuesta es el funcionamiento del sistema federal minero y las diferencias entre los procedimientos provinciales. El programa contempla el estudio de la normativa de Mendoza, San Juan, Salta, Jujuy, Catamarca, Río Negro, Santa Cruz y Neuquén.

Entre los contenidos figuran los permisos de exploración, las concesiones, el catastro minero, las servidumbres, las minas vacantes y los mecanismos para adquirir y conservar derechos sobre los recursos minerales.

La formación también abordará la evaluación ambiental de proyectos mineros, incluidos los Informes de Impacto Ambiental, las Declaraciones de Impacto Ambiental, la participación ciudadana y el control de las actividades.

Otro de los módulos estará dedicado al negocio minero, las etapas de desarrollo de los proyectos, los instrumentos de promoción de inversiones y la articulación con el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).

Además, se analizarán herramientas de gestión social, consulta previa cuando corresponda, prevención de conflictos, jurisprudencia y mecanismos administrativos y judiciales para resolver controversias vinculadas con la minería y el ambiente.

Quiénes pueden participar y cuánto cuesta

La propuesta está dirigida a profesionales del derecho, las ciencias económicas, la ingeniería, la geología, las ciencias ambientales, la administración pública y las ciencias políticas, entre otras disciplinas.

También está destinada a funcionarios públicos, trabajadores de organismos estatales, integrantes de empresas mineras, consultoras, estudios profesionales, cámaras empresarias y organizaciones relacionadas con el sector.

La Facultad de Derecho indicó que el seminario tendrá un enfoque interdisciplinario y accesible para personas sin formación jurídica previa, sin perder precisión normativa.

El arancel general es de $300.000. En tanto, graduados de la Facultad de Derecho de la UNCuyo, egresados de carreras de grado de esa universidad, docentes de la facultad, trabajadores del Poder Judicial, del Ministerio Público y del Gobierno de Mendoza, y abogados con la cuota del colegio profesional al día pueden acceder a un descuento del 20%, por lo que el costo queda en $240.000.

Los datos de un proyecto minero en etapa de mayor desarrollo pueden entregar información clave para el resto de iniciativas mineras o decisiones que debe tomar el Estado. Minera San Jorge

Inscripciones y fechas de cursado

La inscripción se realiza a través del sitio web de la Facultad de Derecho de la UNCuyo.

El cronograma publicado contempla encuentros los días 20 y 27 de octubre; 3, 10, 18 y 24 de noviembre; y 1 y 9 de diciembre. La institución advierte que las fechas y la asignación de docentes están sujetas a ratificación o modificación.

Como actividad complementaria, se prevé una visita presencial al proyecto PSJ Cobre Mendocino para el 5 de diciembre, con una carga de ocho horas, sujeta a organización y autorización.