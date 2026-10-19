La UNCuyo abre un curso sobre minería y legislación ambiental para profesionales

La Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo) comenzará este martes 20 de octubre un seminario de posgrado sobre derecho minero y ambiental, una propuesta de formación que busca profundizar en las normas que regulan la actividad minera en Argentina y los procedimientos que se aplican en cada provincia.
El seminario estará dirigido por Jerónimo Shantal y contará con la participación de especialistas y profesores como Miriam Arévalo, Raúl Rodríguez, Santiago Saravia Frías, Paola Pavanello, Néstor Rubén Yeri, Guillermo Pensado, Mauricio Pinto, Paula Llosa, Luis Lucero, Leonardo Rodríguez, Dalmiro Garay Cueli, Ignacio Boulin, Pablo Read y Facundo Díaz Araujo, entre otros.
El programa contempla el análisis del marco jurídico de la minería, las competencias de las autoridades provinciales, la adquisición de derechos mineros y los mecanismos de evaluación y control ambiental. También incluye contenidos sobre inversiones, participación ciudadana y relación con las comunidades.
La capacitación tendrá una duración de 24 horas reloj, distribuidas en ocho encuentros de tres horas, de 17 a 20. El cursado será híbrido: las clases se dictarán presencialmente en la Facultad de Derecho y se habilitará la participación virtual sincrónica para quienes residan a más de 170 kilómetros de la institución.
Qué temas se estudiarán en el seminario de derecho minero
Uno de los ejes de la propuesta es el funcionamiento del sistema federal minero y las diferencias entre los procedimientos provinciales. El programa contempla el estudio de la normativa de Mendoza, San Juan, Salta, Jujuy, Catamarca, Río Negro, Santa Cruz y Neuquén.
Entre los contenidos figuran los permisos de exploración, las concesiones, el catastro minero, las servidumbres, las minas vacantes y los mecanismos para adquirir y conservar derechos sobre los recursos minerales.
La formación también abordará la evaluación ambiental de proyectos mineros, incluidos los Informes de Impacto Ambiental, las Declaraciones de Impacto Ambiental, la participación ciudadana y el control de las actividades.
Otro de los módulos estará dedicado al negocio minero, las etapas de desarrollo de los proyectos, los instrumentos de promoción de inversiones y la articulación con el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).
Además, se analizarán herramientas de gestión social, consulta previa cuando corresponda, prevención de conflictos, jurisprudencia y mecanismos administrativos y judiciales para resolver controversias vinculadas con la minería y el ambiente.
Quiénes pueden participar y cuánto cuesta
La propuesta está dirigida a profesionales del derecho, las ciencias económicas, la ingeniería, la geología, las ciencias ambientales, la administración pública y las ciencias políticas, entre otras disciplinas.
También está destinada a funcionarios públicos, trabajadores de organismos estatales, integrantes de empresas mineras, consultoras, estudios profesionales, cámaras empresarias y organizaciones relacionadas con el sector.
La Facultad de Derecho indicó que el seminario tendrá un enfoque interdisciplinario y accesible para personas sin formación jurídica previa, sin perder precisión normativa.
El arancel general es de $300.000. En tanto, graduados de la Facultad de Derecho de la UNCuyo, egresados de carreras de grado de esa universidad, docentes de la facultad, trabajadores del Poder Judicial, del Ministerio Público y del Gobierno de Mendoza, y abogados con la cuota del colegio profesional al día pueden acceder a un descuento del 20%, por lo que el costo queda en $240.000.
Inscripciones y fechas de cursado
La inscripción se realiza a través del sitio web de la Facultad de Derecho de la UNCuyo.
El cronograma publicado contempla encuentros los días 20 y 27 de octubre; 3, 10, 18 y 24 de noviembre; y 1 y 9 de diciembre. La institución advierte que las fechas y la asignación de docentes están sujetas a ratificación o modificación.
Como actividad complementaria, se prevé una visita presencial al proyecto PSJ Cobre Mendocino para el 5 de diciembre, con una carga de ocho horas, sujeta a organización y autorización.
En pocas palabras
- UNCuyo y minería: ofrece un curso de posgrado sobre derecho minero y ambiental para profesionales a partir del 20 de octubre.
- Contenidos y alcance: se estudiará el marco jurídico, la normativa provincial, evaluación ambiental y el negocio minero.
- Participación y costos: dirigido a diversas profesiones, con un arancel general de $300.000 y descuentos disponibles.