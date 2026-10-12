Antes de construir la mina, PSJ Cobre Mendocino ya relevó 2.000 perfiles laborales en Uspallata

Más allá de los empleos directos, el relevamiento también sirvió como base para empezar a armar una red de proveedores locales.

Fabián Gregorio, presidente de PSJ, explicó el trabajo que están desarrollando con proveedores locales en Uspallata.

Proveedores de Uspallata

PSJ lleva adelante un programa de desarrollo de proveedores y emprendedores en el que ya entrevistó a más de 60 actores locales. La compañía los acompaña para fortalecer su gestión y formalizar sus aspectos operativos, con la idea de que puedan integrarse “progresivamente a una cadena de valor que tiene su complejidad”, según planteó Gregorio.

El programa ya tiene resultados visibles. El servicio gastronómico de la operación, que prepara más de 60 viandas por día, está a cargo de gente de Uspallata. Gregorio contó que en una visita reciente de una delegación extranjera el catering estuvo a cargo de ese equipo local y destacó el nivel del servicio. Del mismo programa surgió un servicio de lavandería que atiende al personal de los contratistas alojados en cabañas y hospedajes de la villa, una demanda que, según el directivo, ya no puede cubrir una persona sola y necesita un equipo organizado como empresa.

Gastronomía y lavandería son los servicios que una comunidad puede cubrir con mayor rapidez y suelen ser el primer ejemplo cuando se habla de trabajo vinculado con la minería fuera de la mina. El caso de la lavandería muestra el paso siguiente: emprendimientos que tienen que ganar escala y estructura para sostener la demanda de un proyecto en marcha. Para las capacidades que la zona todavía no tiene, la apuesta pasa por la formación.

Formación para la próxima etapa

PSJ impulsó una mesa de educación que articula con organismos públicos, instituciones educativas, empresas y el Gobierno provincial, con el objetivo de anticipar las necesidades de capital humano que va a tener el proyecto. Como ejemplo, Gregorio mencionó el CEPAS de Uspallata, que dicta un bachiller profesional en energía eléctrica con certificación en sistemas eléctricos de energía renovable, destinado a jóvenes y adultos, en el que participa Distrocuyo.

El CEPAS de Uspallata dicta un bachiller profesional en energía eléctrica con certificación en sistemas eléctricos de energía renovable.

“Todavía no estamos construyendo”

Gregorio reconoció que el proyecto despierta mucha expectativa en la comunidad, pero marcó un límite: “Todavía no estamos construyendo la mina”. Explicó que la etapa actual tiene necesidades acotadas y que tanto los relevamientos como las convocatorias se irán adaptando a lo que requiera cada fase. Anticipó que habrá oportunidades, aunque admitió que la oferta de trabajadores va a superar a la demanda, algo habitual en este tipo de proyectos.

Para quien quiera trabajar en PSJ, el primer paso es seguir los canales oficiales de la empresa, por donde se van a comunicar todos los relevamientos y convocatorias. Esos mismos canales son también la vía para participar en el control del proyecto.

Vecinos en el monitoreo

El proyecto cuenta con una Unidad de Gestión Ambiental (UGA), prevista en la propia Declaración de Impacto Ambiental, que funciona como ámbito técnico consultivo y de auditoría y está integrada por distintos organismos e instituciones con tareas de participación y seguimiento. La UGA ya realizó una visita al proyecto, en la que participaron Gregorio, representantes de organismos y vecinos.

En paralelo, PSJ avanza con un programa comunitario participativo enfocado en el agua. Tendrá una convocatoria abierta a la comunidad y una capacitación previa para que los participantes aprendan cómo se mide, cómo se toma una muestra, cómo se analiza un resultado y cómo acompañar las distintas actividades de monitoreo. Para Gregorio, conocer cómo se desarrolla y cómo se controla la actividad es lo que transmite tranquilidad a la comunidad.

Esa convocatoria será la próxima instancia abierta a los vecinos de Uspallata, que hasta ahora se vincularon con el proyecto a través del relevamiento, los primeros puestos y los servicios locales.