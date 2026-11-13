El país que transforma toneladas de basura plástica en postes resistentes que protegen miles de árboles de ser talados

El proceso consiste en recolectar, clasificar, triturar y fundir el plástico para moldearlo en postes resistentes. A diferencia de los tradicionales postes de madera, estos no se pudren con la humedad, resisten las termitas y pueden durar muchos años sin necesidad de reemplazarlos.

El impacto ambiental es enorme. Según cifras divulgadas por Cartier Women's Initiative, EcoPost ha reciclado más de 13.000 toneladas de plástico y contribuido a conservar aproximadamente 1.821 hectáreas de bosque.

Los residuos pueden convertirse en recursos.

Pero esta transformación también está cambiando vidas. La iniciativa ha generado empleos y oportunidades de ingresos para miles de personas, incluidos recolectores de residuos, mujeres y jóvenes que encuentran en el reciclaje una forma de sostener a sus familias.

Es decir, lo que antes era basura tirada y acumulada que afecta el medio ambiente, ahora sirve para construir cercas, proteger árboles y generar oportunidades económicas.

De esta forma, Kenia pone a la vista una solución a dos grandes problemas ambientales; puede comenzar con algo tan sencillo como darle una segunda vida a lo que otros tiraban.