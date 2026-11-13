El país que transforma toneladas de basura plástica en postes resistentes que protegen miles de árboles de ser talados

En Kenia, miles de toneladas de plástico que antes terminaban contaminando calles, ríos y vertederos están encontrando un destino sorprendente: convertirse en postes resistentes para cercas, capaces de sustituir la madera y ayudar a proteger los bosques.
Detrás de esta iniciativa está Lorna Rutto, una joven emprendedora keniana que en 2009 impulsó EcoPost, una empresa que transforma residuos plásticos en materiales útiles para agricultores, viviendas y espacios al aire libre.
Transforman toneladas de basura plástica en postes resistentes que protegen miles de árboles de ser talados
Lorna dejó su trabajo en un banco para fundar EcoPost, junto al ingeniero Charles Kalama. Todo empezó en Nairobi, un lugar cercano donde cada día se generan unas 2.400 toneladas de basura y gran parte es plástico. Entonces, buscaron la forma de generar empleo con ello y poder salvar o proteger a miles de árboles.
El proceso consiste en recolectar, clasificar, triturar y fundir el plástico para moldearlo en postes resistentes. A diferencia de los tradicionales postes de madera, estos no se pudren con la humedad, resisten las termitas y pueden durar muchos años sin necesidad de reemplazarlos.
El impacto ambiental es enorme. Según cifras divulgadas por Cartier Women's Initiative, EcoPost ha reciclado más de 13.000 toneladas de plástico y contribuido a conservar aproximadamente 1.821 hectáreas de bosque.
Pero esta transformación también está cambiando vidas. La iniciativa ha generado empleos y oportunidades de ingresos para miles de personas, incluidos recolectores de residuos, mujeres y jóvenes que encuentran en el reciclaje una forma de sostener a sus familias.
Es decir, lo que antes era basura tirada y acumulada que afecta el medio ambiente, ahora sirve para construir cercas, proteger árboles y generar oportunidades económicas.
De esta forma, Kenia pone a la vista una solución a dos grandes problemas ambientales; puede comenzar con algo tan sencillo como darle una segunda vida a lo que otros tiraban.
En pocas palabras
- Kenia recicla plástico: miles de toneladas de basura plástica se transforman en postes resistentes para cercas.
- Impacto ecológico: la iniciativa EcoPost ha conservado miles de hectáreas de bosque y reducido la contaminación.
- Generación de empleo: el reciclaje de plástico crea oportunidades de ingresos para comunidades locales.