Por el Cyber Monday, Mercado Libre liquida este teléfono Samsung con reconocimiento facial, sensor de huella dactilar y una RAM de 4 GB

Si tenés que cambiar tu teléfono, esta oferta de Mercado Libre es para vos.

En cuanto al almacenamiento, cuenta con 128 GB de memoria interna. Este espacio permite guardar fotografías, documentos, videos y aplicaciones sin depender constantemente de servicios en la nube.

Para proteger la información personal, el dispositivo de oferta en Mercado Libre incorpora dos alternativas de desbloqueo: un sensor de huellas dactilares y reconocimiento facial. De esta manera, el usuario puede elegir el método que le resulte más cómodo para acceder al dispositivo.

El apartado fotográfico es otro de sus atractivos. En la parte trasera presenta tres sensores: una cámara principal de 50 MP con apertura f/1.8 y estabilización óptica de imagen (OIS), un ultra gran angular de 5 MP y una cámara macro de 2 MP.

El Galaxy 17 se destaca, entre otras cosas, por su batería y cámara.

Para las selfies y videollamadas, el teléfono trae una cámara frontal de 13 MP con apertura f/2.0. Tanto la cámara principal como la frontal permiten grabar videos en resolución Full HD (1080p) a 30 fotogramas por segundo. Además, incluye flash LED y funciones como modo retrato, modo noche, panorámica, cámara lenta y zoom digital.

Por último, otra cualidad a destacar del Samsung Galaxy A17 es su batería de 5000 mAh, diseñada para acompañar una jornada de uso mixto. También es compatible con carga rápida de 25 W.

En lo que respecta a su precio, Mercado Libre lo vende habitualmente a $489.999. Pero, por el Cyber Monday, la tienda le aplicó un generoso descuento de $150.000, poniéndolo de oferta a $339.999.

Este teléfono Samsung está de oferta en Mercado Libre.

Cabe destacar que no existe relación comercial ni patrocinio entre Diario UNO y Mercado Libre. Estas sugerencias apuntan a que los usuarios encuentren los productos que necesitan, con los mejores descuentos.